La saison de golf allongée fait des heureux

La saison de golf est étirée cette année dans certains clubs de la région, au plus grand bonheur des amateurs.

Après une saison estivale achalandée, c'est le moment pour les clubs de golf de remercier leurs membres les plus loyaux. «Ce n’est pas la semaine la plus profitable, mais on le fait vraiment pour donner un cadeau à nos membres», a souligné le directeur général du Golf & Académie Longchamp.

Même les amateurs qui fréquentent généralement d'autres golfs courent ceux qui sont toujours ouverts afin de profiter de la saison jusqu’au dernier moment.

Toutefois, le froid des matins de novembre peut parfois repousser les départs. Ceux qui devaient partir à 9 h jeudi matin ont débouté leur joute à 10 h, questions de laisser le temps au sol de dégeler.

«Si on marche sur du gazon qui est gelé, ça le brûle. On doit donc attendre pour ne pas abîmer les terrains», a expliqué le directeur général du Club de golf Sherbrooke.

Habituellement fermés à la fin du mois d'octobre, c'est jusqu'au 6 novembre au Golf & Académie Longchamp et jusqu'au 9 novembre au Club de golf Sherbrooke que les golfeurs pourront profiter des terrains une dernière fois avant de serrer leurs bâtons pour l'hiver.