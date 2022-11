Le retour de la Transat Québec-Saint-Malo en 2024

Après une course annulée en 2020 en raison de la pandémie, la Transat Québec-Saint-Malo sera de retour dans le Vieux-Port de Québec pour un grand départ le 7 juillet 2024.

Pour cette 10e édition, l’organisation de la Transat souhaite rendre hommage aux marins légendaires qui ont participé à cette traversée.

«On prévoit une cinquantaine de bateaux comprenant de deux à quatre membres d’équipage», a souligné Richard Samson, directeur général de la Transat, qui se trouve justement à Saint-Malo où aura lieu dimanche le départ la course La Route du rhum : destination Guadeloupe.

Record attendu

«En 2020, nous avions déjà un record de participation qui ne s’était jamais vu. C’est relatif au fait que les bateaux Class40 ont beaucoup plus d’embarcations et c’est le genre de classe que nous allons favoriser, avec les Open 50. C’est une transat en équipage qui est agréable à faire. Avec le lien qui unit Québec et Saint-Malo, c’est une course qui est très prisée par les coureurs », a mentionné M. Samson.

Pour sa prochaine édition, la Transat Québec-Saint-Malo et la Coupe Fémina aimeraient voir une équipe québécoise 100% féminine sur la ligne de départ. Il s’agirait d’une première.

« Nous puiserons dans le bassin toujours grandissant de femmes qui veulent régater et qui s’inscriront à la Coupe Femina 2023.»

Hommage aux légendes

Pendant les festivités qui entoureront cet événement, les organisateurs veulent rendre hommage aux marins qui ont déjà pris part à cette traversée comme les regrettés Gerry Roufs, Mike Birch et Florence Arthaud, ainsi que l’insubmersible québécois Georges Leblanc, 71 ans, de Lévis qui est toujours actif dans le domaine de la voile.

«Ça serait la 6e fois que je fais la Transat Québec-Saint-Malo. (...) Si jamais je ne participe pas, je serai là pour supporter les coureurs», a dit M. Leblanc qui compte 659 000 kilomètres sur les mers dans sa feuille de route.

Les festivités à Québec se dérouleront pendant 10 jours. La première édition a été présentée en 1984.