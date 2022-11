Le 28 octobre dernier, la filiale 265 de Québec de la Légion royale canadienne (LRC) lançait sa campagne du coquelicot 2022 en présence de l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec. Le coquelicot symbolise le souvenir de la fin de la Première Guerre mondiale, aussi appelée la Grande Guerre, qui devait mettre fin à toutes les autres guerres et qui nous ramène en pensée aux besoins des vétérans qui en sont revenus. Aujourd’hui, des conflits plus récents et même actuels nous rappellent que ces besoins existent toujours. Les recettes de la vente du coquelicot servent à aider les vétérans et leurs familles. La filiale 265 de la LRC vous remercie de votre générosité en achetant le coquelicot. Sur la photo, de gauche à droite : Bruno Dumas, président de la filiale 265 de la LRC de Québec, et l’honorable J. Michel Doyon.

Chantons pour Elle

Photo courtoisie

Le souper-bénéfice Chantons pour Elle, au profit de la Fondation Jonction pour Elle, tenu à guichets fermés le 25 octobre dernier au Centre des congrès de Lévis, sous la coprésidence d’honneur de Me Caroline Gagnon, avocate, bâtonnière au Barreau du Québec et Nicolas Maltais, associé et vice-président du Groupe Immobilier Tanguay, a réuni plus de 400 personnes et a permis d’amasser une somme record de 310 550 $. Ces fonds serviront à combler les besoins toujours croissants de la maison d’hébergement La Jonction pour Elle de Lévis, qui accueille des femmes et des enfants victimes de violence conjugale, résidant sur les territoires de Lévis, de Bellechasse, de Lotbinière et de la Nouvelle-Beauce. Sur la photo, les membres du comité organisateur avec de gauche à droite, à l’avant plan et tenant le chèque : Lyne Carrier, présidente du comité organisateur, Michelle Paré, directrice générale de la Fondation Jonction pour Elle, et les coprésidents d’honneur Me Caroline Gagnon et Nicolas Maltais.

Hommage à Janis

Photo courtoisie

Denis Carignan des Productions J’Aime me signale que KOZMIC (photo), groupe composé de six musiciens passionnés de Québec, sera de retour en supplémentaire, le vendredi 11 novembre, dès 20 h, à La Chapelle Spectacles, avec un spectacle hommage à la chanteuse Janis Joplin ainsi qu’un clin d’œil à quelques artistes à succès de l’époque psychédélique des années 1960, tels que Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, The Doors et plus. Vêtu comme à l’époque, le groupe saura vous replonger dans une ambiance « Flower Power ». KOZMIC avait fait un malheur lors du récent Festival rétro de Joly. Billets au lachapellespectacles.com

En souvenir

Photo courtoisie

Le 3 novembre 1992. Bill Clinton (photo) devient le 42e président des États-Unis, récoltant 43 % des votes obtenant ainsi le score le plus élevé pour un candidat indépendant dans l’histoire récente des États-Unis. Il devance au scrutin le président sortant, le républicain George H. W. Bush, et le candidat conservateur, Ross Perot, homme d’affaires du Texas.

Anniversaires

Photo courtoisie

Bertrand Quiriault (photo), directeur général et co-franchisé de la Cage, brasserie sportive, de Beauport... Nicole Bouchard, directrice des services à l’équipe et des relations avec les médias chez Les Remparts de Québec... Pierre Duquet, ex-journaliste du Peuple de Lévis... Stella Rose, fille de Mitsou, 19 ans... Dylane Hétu, comédienne et actrice québécoise, 41 ans... Claudine Mercier, humoriste et actrice, 61 ans... Geneviève Rioux, comédienne québécoise, 61 ans... François Gendron, ex-député d’Abitibi-Ouest Parti Québécois, 78 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 3 novembre 2017 : Giovanni Maur (photo), 80 ans, designer de profession principalement dans les domaines de la restauration, bars et discothèques de Québec... 2019 : Bob Norris, 90 ans, le premier visage de la marque de cigarette Marlboro... 2018 : Sondra Locke, 74 ans, actrice et réalisatrice américaine, compagne et l’égérie de Clint Eastwood pendant une quinzaine d’années... 2015 : Normand L’Amour, 85 ans, auteur-compositeur-interprète québécois... 2012 : Henri Audet, 94 ans, fondateur de Cogeco Communications (radio-télévision)... 2011 : Guy Des Ormeaux, 80 ans, l’un des fondateurs de RDS... 2011 : Jean-Marie Roy, 86 ans, architecte québécois... 2006 : Paul Mauriat, 81 ans, chef d’orchestre, arrangeur et compositeur français... 2004 : Sergei Zholtok, 31 ans, joueur de hockey (Nashville)... 1999 : Gaston Rochon, 67 ans, pianiste et arrangeur... 1981 : Thérèse Casgrain, 85 ans, figure bien connue de la politique et championne de la promotion féminine.