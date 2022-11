Nouvelle émission: Andréanne A. Mallette autour du feu de camp avec ses amis

Andréanne A. Malette anime et produit la nouvelle émission musicale «Feu de camp», qui est disponible sur la plateforme payante WhiteBox Play.

Pour l’occasion, l’ex-académicienne se tire une buche pour piquer une jasette avec 2Frères, Brigitte Boisjoli, Claude Cobra, Corneille, David Laflèche, Marie-Mai, Michel Rivard, Mara Tremblay et Vincent Vallières. Tout ce beau monde chante, bien entendu, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.

«J’avais cette envie depuis longtemps de réunir des artistes que j’aime autour d’un feu pour jaser et entendre leurs chansons à l’état brut, les dépouiller d’arrangements pour retrouver leur essence première. Cette mise à nu a donné lieu à de grands moments de vulnérabilité, de réflexion, de fous rires. Globalement, de simplicité. Et ça, on n’en a jamais trop. Revenir à l’essentiel, dans la vie comme en musique, faire du vrai plutôt que du beau, restera toujours ma mission première. Et chaque fois, j’en arrive à réaliser que quand j’essaye de faire du vrai, c’est encore plus beau», a dit Andréanne A. Malette.

Le tournage des quatre épisodes d’environ 75 minutes a eu lieu dans une brasserie de Shefford, en Estrie, et encore là Andréanne A. Mallette a ajouté sa touche en assurant la mise en scène et la direction artistique.