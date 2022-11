Pierre-Luc Dubois: «Ça pourrait aller mieux»

WINNIPEG | Malgré leur fiche respectable, les Jets de Winnipeg vivent un peu de turbulence depuis le début de leur saison régulière. Le mot-clé de Pierre-Luc Dubois est : ajustement.

Avant le match de jeudi contre le Canadien, il avait marqué trois buts avec autant de mentions d’assistance en neuf rencontres. Un rendement insatisfaisant à ses yeux.

«Ça pourrait aller mieux, a mentionné l’attaquant jeudi matin. Ça pourrait aller vraiment mieux. J’ai eu des hauts et des bas depuis le début de la saison.

«Avec le nouveau personnel d’entraîneurs et les ajustements qu’on voulait faire cette saison, c’est un peu normal.»

Si les Jets ont pu sauver les meubles jusqu’à maintenant, c’est en raison des solides performances du gardien Connor Hellebuyck. Sans lui, la formation manitobaine serait dans le pétrin.

«Tu peux faire les séries en récoltant des victoires au mois d’octobre, a ajouté Dubois. On ne peut pas attendre à la course aux séries avant de faire les ajustements nécessaires.»

Séparé de Connor

L’entraîneur-chef Rick Bowness n’a pas peur de brasser la soupe depuis son entrée en poste. Par exemple, il a décidé de séparer le duo composé de Dubois et de Kyle Connor dans les derniers matchs.

Les deux attaquants avaient une très bonne chimie, mais Connor n’a marqué qu’un but depuis le début de la saison. Sa dernière réussite remonte au premier match de la campagne...dans un filet désert.

Bowness tente maintenant de le relancer en le plaçant avec Mark Scheifele.

«On a de très bons joueurs, a expliqué l’attaquant. J’ai la chance de jouer avec Blake Wheeler et Cole Perfetti. Wheeler est un très bon joueur alors que Perfetti est jeune, mais très talentueux.

«Ce n’est pas ma décision de nous séparer. Connor est un des meilleurs marqueurs de la LNH. C’est un des joueurs les plus sous-estimés. De jouer avec Wheeler et Perfetti, je ne le vois pas comme une punition. C’est une opportunité de développer une chimie avec d’autres joueurs.»

Il ne le dit pas fort, mais il espère un peu plus de stabilité dans les prochaines semaines.

«Il faut que tu sois capable de t’ajuster avec les voyages, les matchs et les alignements. Il faut toujours être prêt aux changements.

«Par contre, dans le monde que l’on vit et dans le métier qu’on fait, l’humain cherche toujours de la constance.»

Depuis son enfance, avec sa carrière et celle de son père Éric qui est entraîneur, il a souvent eu besoin de s’adapter à différentes situations. Celle qui se déroule actuellement avec les Jets ne le fait pas paniquer.

Une équipe sans capitaine

Comme le Canadien l’an dernier, les Jets ont décidé de ne pas avoir de capitaine pour la saison 2022-23. Celui qui avait la lettre «C» dans les dernières années, Blake Wheeler, est toujours avec l’équipe.

«Pour certains de voir une équipe sans capitaine, c’est différent, a mentionné Dubois. On a plusieurs joueurs dans la chambre qui ont du vécu. On a beaucoup d’expérience.»

Même s’il a été dépouillé de son titre au début de la saison, Wheeler continue d’être un des leaders des Jets sur et à l’extérieur de la patinoire.

«Il demeure un très bon coéquipier. Même sans une lettre, il peut être un leader pareil. Ça ne change pas grand-chose.»

Dubois a remarqué un changement dans le comportement de son coéquipier.

«Il est plus calme et il ressent moins de pression. Il n’a plus besoin de parler aux médias au quotidien. Ça lui a enlevé un poids sur les épaules.

«Pour le reste, c’est le même gars qu’avant. Je suis très chanceux de pouvoir jouer avec lui.»