Ryan Reynolds est vraiment intéressé à acquérir les Sénateurs

Reynolds est véritablement intéressé à faire l’acquisition des Sénateurs d’Ottawa, qui pourraient être mis en vente prochainement.

Selon le quotidien « Ottawa Sun », des représentants légaux de l’acteur qui incarne notamment Deadpool « pourraient déjà avoir contacté la Ligue nationale de hockey et la firme Galatioto Sports Partners », qui a été mandatée par la famille Melnyk afin de trouver de potentiels acheteurs.

« Des sources proches de Reynolds affirment qu’il entrevoit avec optimisme l’idée de faire partie du nouveau groupe de propriétaires, quand la famille Melnyk aura officiellement mis l’équipe en vente », a écrit le journaliste Bruce Garrioch, jeudi.

Natif de Vancouver, Reynolds n’en est pas à ses premiers pas dans le monde du sport. Avec un autre acteur, Robert McElhenney, l’homme de 46 ans est copropriétaire depuis l’an dernier du club de soccer Wrexham AFC.

Le duo a acquis l’équipe galloise, qui évolue en cinquième division anglaise, pour 2,76 millions $. Tout le processus fait d’ailleurs l’objet d’une série télévisée, « Welcome to Wrexham » ( « Bienvenue à Wrexham »), diffusée notamment sur Disney+.

Pas très bon au hockey

Dans ce documentaire, Reynolds explique notamment que le sport est le principal endroit où il a obtenu l’approbation de son père Jim, un ancien policier décédé de maladie de Parkinson il y a quelques années.

« J’étais bon en sports, alors [ma relation avec mon père a fait] que j’ai continué à en pratiquer même quand cela a cessé de me motiver », explique-t-il.

Dans une entrevue accordée au site de la LNH il y a quelques années, Reynolds avait toutefois mentionné « ne pas être très bon au hockey ». « Ce qui est dommage, parce que je suis Canadien et qu’au Canada, on vient au monde avec des patins dans les pieds, avait-il ajouté. Mais je suis un grand fan des Canucks! »

Une fortune de 150 millions $

L’acteur et producteur, dont la fortune était évaluée cette année à quelque 150 millions de dollars américains, amassées au fil de ses nombreux projets à Hollywood, ne serait pas nécessairement l’unique propriétaire de l’équipe, selon le « Ottawa Sun ».

Martin Chevalier / JdeM

La valeur de la concession est estimée à 650 millions $, mais son prix de vente risque de dépasser les 700 millions $.

« Reynolds estime qu’il a de bonnes chances de connaître du succès avec les Sénateurs, peut-on lire dans l’article. Même s’il n’est pas le propriétaire majoritaire, cela aurait du sens que Reynolds soit impliqué [auprès du groupe] ».

Pas de déménagement

Et s’il se joint au nouveau groupe de propriétaires, le but de l’acteur serait de garder les Sénateurs à Ottawa, une ville où il a vécu pendant un moment. Reynolds et son épouse Blake Lively ont fait un don important à la Banque d’alimentation d’Ottawa durant la pandémie. Une rue de la ville a été renommée en son honneur en début d’année par le maire Jim Watson.

La LNH aurait aussi comme but de garder les Sénateurs à Ottawa. D’ailleurs, mercredi, le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, qui a été mandaté par le premier ministre François Legault pour gérer le dossier du retour des Nordiques à Québec, a déclaré n’avoir eu aucun contact avec l’organisation.

Qui est Ryan Reynolds?

Né à Vancouver, en 1976

Acteur, producteur et scénariste

Mari de l’actrice Blake Lively

Papa de trois enfants, James, Inez et Betty, et bientôt d’un quatrième enfant

Incarne Deadpool dans la série de films du même nom

A joué dans des dizaines de films et de projets télévisés dans les 30 dernières années, dont plus récemment « Adam à travers le temps » et « L’homme libre »

Copropriétaire du club de soccer Wrexham AFC

Célébrités et propriétaires

Ryan Reynolds n’est pas la première célébrité à tenter sa chance dans le monde du sport. Plusieurs acteurs, chanteurs et même des sportifs, actuels ou retraités, ont investi dans des équipes professionnelles.

David Beckham

L’ancienne vedette du soccer est maintenant copropriétaire et président de sa propre équipe, l’Inter Miami CF, qui joue en MLS depuis deux ans. Beckham a acheté le club d’expansion pour 25 millions $ en 2014. Il fait aussi partie du groupe d’actionnaires de Salford City, une équipe anglaise.

Will Smith et Jada Pinkett-Smith

Le couple d’acteurs fait partie depuis l’an dernier des propriétaires majoritaires des 76ers de Philadelphie, dans la NBA, ce qui leur a coûté 250 millions de dollars américains. La valeur de la concession est estimée à 700 millions $.

Usher

Le chanteur aurait déboursé environ 9 millions $, en 2005, afin de faire partie du groupe de propriétaires des Cavaliers de Cleveland de la NBA. Un passage à la banque qui a valu la peine, car l’équipe a connu son lot de succès par la suite grâce à un certain LeBron James.

Jennifer Lopez, Serena Williams et Venus Williams

Les deux grandes vedettes du tennis font partie des actionnaires minoritaires des Dolphins de Miami, de la NFL, tout comme les chanteuses Jennifer Lopez, Fergie et Gloria Estephan. Chacune d’entre elles a payé 10 millions $ pour 1 % des parts du club. Lopez ne fait toutefois plus partie du groupe de propriétaires depuis son divorce avec Marc Anthony.

David Letterman

Depuis 1996, le populaire animateur de talk-show possède avec Bobby Rahal et Mike Lanigan sa propre écurie de sport automobile, Rahal Letterman Lanigan Racing, qui évolue en série IndyCar. Le montant pour lequel Letterman a fait l’acquisition de l’équipe, il y 28 ans, n’a jamais été dévoilé.

Sources: Yahoo, Forbes et Sports Illustrated