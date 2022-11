Un premier grand rôle au cinéma pour Rose-Marie Perreault

L’année 2023 débutera en force pour Rose-Marie Perreault : l’actrice de 27 ans défendra son premier grand rôle au cinéma dans La cordonnière, une adaptation du roman du même titre de Pauline Gill qui prendra l’affiche le 17 mars. La bande-annonce du film est dévoilée ce vendredi.

«Non seulement c’est mon premier grand rôle au cinéma, mais c’est aussi la première fois que je m’attaque à un personnage sur une longue période de sa vie, confie l’actrice au bout du fil. Je joue dans le film le rôle de Victoire [Du Sault] de l’âge de 17 à 38 ans. Ça m’a vraiment plongée dans son univers. J’ai aussi porté ce projet-là en moi pendant longtemps parce qu’on devait tourner avant la pandémie et que ç’a été repoussé à quelques reprises.»

Ce projet d’envergure tombe à point pour Rose-Marie Perreault. L’actrice se sentait prête à relever ce genre de défi, elle qui enchaine les personnages au petit et au grand écran depuis quelques années. On l’a vue au cinéma dans les films Les faux tatouages, La Bolduc et Une révision. À la télé, elle a défendu le rôle principal de la série Le Monstre, en plus d’avoir joué dans Germinal, une télésérie française adaptée de l’œuvre d’Émile Zola qui a été diffusée l’an passé sur la chaine France 2.

Un hommage

Dans La cordonnière, Rose-Marie Perreault se glisse donc dans la peau de Victoire Du Sault, première femme à avoir exercé le métier de cordonnière au Québec, au milieu du 19e siècle. Le film, réalisé par François Bouvier (La Bolduc) et scénarisé par Sylvain Guy (Louis Cyr, Confessions), retracera l’histoire de cette femme d’affaires pionnière qui est à l’origine de la fortune des Dufresne, mieux connus pour le château qui porte leur nom dans Hochelaga-Maisonneuve. Le scénario est adapté du roman de Pauline Gill, vendu à plus de 100 000 exemplaires.

«Je n’avais jamais vraiment entendu parler de Victoire Du Sault avant mais quand j’ai commencé à parler d’elle aux gens autour de moi, je me suis aperçue que plusieurs personnes avaient déjà lu les livres de Pauline Gill à son sujet. Elle habite déjà un peu notre imaginaire collectif. Elle a quand même été la pionnière d’une grosse industrie de chaussures qui a fait fortune. Sa vie a été marquée par les succès et l’ambition mais elle a aussi connu quelques échecs, autant amoureux que professionnels. Je trouve ça le fun de lui rendre hommage-là avec ce film.»

Outre Rose-Marie Perreault, La cordonnière mettra en vedette Pierre-Yves Cardinal, Nicolas Fontaine, Madeleine Péloquin, Élise Guilbault, Jeff Boudreault, Anick Lemay, Henri Picard, Antoine Pilon et Marcel Sabourin. Le film a été tourné avec un budget d’environ 8 millions de dollars.

«Comme c’est un film d’époque, il y avait un grand souci accordé à la direction photo et à la reconstitution historique, signale Rose-Marie Perreault. C’était très impressionnant de voir les costumes et les maisons dans lesquelles on tournait».

Un tournage complexe

Déjà complexe en raison des défis de reconstitution d’époque, le tournage de La cordonnière a été considérablement perturbé par la pandémie. La production aurait dû normalement démarrer au printemps 2020 mais celle-ci a été repoussée à l’automne suivant à cause de la première vague de COVID-19. Puis, après quatre jours de tournage, l’équipe de production a appris qu’une maison ancestrale qui avait été choisie pour le tournage n’était plus disponible. La dernière portion du tournage s’est donc déroulée un an plus tard, à l’automne 2021.

«Ç’a été assez compliqué à faire ce film-là, convient la productrice Valérie d’Auteuil, de la boîte Caramel Films (Starbuck, Suspect numéro un). On s’en est finalement bien tiré mais je dirais qu’il a fallu qu’on soit ingénieux pour ne pas dépasser le budget fixé.»