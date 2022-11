Washington condamne le tir «illégal» d'un missile balistique par la Corée du Nord

Les États-Unis ont condamné jeudi le tir par la Corée du Nord d'un missile balistique, qui aurait échoué, selon Séoul, après une salve record de projectiles qui a porté à son comble la tension dans la région.

Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a dénoncé «le tir illégal et déstabilisateur d'un missile balistique intercontinental» lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue sud-coréen, Lee Jong-sup.

Washington et Séoul avaient annoncé prolonger les exercices aériens entre leurs deux pays, les plus importants jamais organisés, à cause des «récentes provocations» de la Corée du Nord.

«Notre alliance est à toute épreuve» et «nous allons continuer à travailler étroitement ensemble pour développer des options [afin de] protéger les États-Unis et nos alliés dans la région», a ajouté M. Austin.

Selon l'état-major interarmées sud-coréen, trois premiers projectiles – deux missiles à courte portée suivis d'un ICBM (missile balistique intercontinental) – avaient été lancés jeudi matin par le Nord en direction de la mer du Japon.

«Le lancement d'un ICBM par la Corée du Nord s'est vraisemblablement soldé par un échec» pendant la séparation du deuxième étage de la fusée, a affirmé l'armée sud-coréenne.

Mercredi, la Corée du Nord avait déjà tiré 23 missiles, dont l'un avait franchi la «Ligne de limite du Nord» (NLL) qui prolonge en mer la frontière terrestre intercoréenne, tout en restant dans les eaux internationales.