GILBERT, Lise



À la Maison Catherine de Longpré, le jeudi 20 octobre 2022, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est décédée madame Lise Gilbert, épouse de monsieur Yves Pelletier et fille de feu Dominique Gilbert et de feu Mariette Paré. Elle demeurait à Saint-Georges. Madame Lise Gilbert a été confiée au crématorium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. La famille recevra les condoléances aule samedi 5 novembre, jour des funérailles, en avant-midi à compter de 11h.et de là au cimetière paroissial. Vous pourrez visionner la cérémonie le samedi 5 novembre à compter de 18h en cliquant sur l'onglet vert web diffusion dans le haut de l'avis de décès. Elle laisse dans le deuil son époux monsieur Yves Pelletier; ses enfants : Anny (Carl Tremblay), Claude (Isabelle Aubin) et Gilbert, ainsi que ses petits-enfants : Catherine, Sophie et Paul ainsi que Daphnée Rose, Elliot et Elléanore. Elle était la soeur de feu Champlain (feu Nicole Cousineau), feu Gaétane (feu Len Allard), feu Gaétan (feu Thérèse Veilleux), Jacqueline (Victor Demers) et René (Danielle Bergeron). Elle était la belle-soeur de : feu Pierrette, feu Rolande, feu Guy, feu Marthe (feu Conrad Vézina), feu Madeleine (feu Laval Lord), feu Jacques, feu Annette, feu André (Pierrette Beaudin), Raymonde (Raynald Martel) et Hélène. Elle laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier chaleureusement tout le personnel du CLSC de Saint-Georges ainsi que celui de la Maison Catherine de Longpré pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 7M1.