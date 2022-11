DUBÉ, André "Pedros"



Au centre Palliatifs de St-François-d'Assise, le 4 octobre 2022, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur André "Pedros" Dubé. Il était l'époux bien-aimé de madame Judith Savard. Il était le fils de feu madame Germaine Thériault et de feu monsieur Maurice Dubé. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Patrick; ses petits-fils: William et Xavier et leur mère Jessica Lalonde. Il laisse également dans le deuil ses sœurs: feu Élisabeth (feu Sylvio Dugal), Claudette (Marc Linger) et Ghislaine (René Gauvin); les membres de la famille Savard: Liliane (Jacques St-Hilaire), Gilles (Nicole Dubé), Guy (Denise Roy) et Sylvie (Michel Bouchard). Il laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et de très bons amis. La famille a confié monsieur Dubé auLa famille recevra les condoléances en présence des cendres,, de 13h à 16h, au salon du complexe etLa famille tient à remercier les médecins et le personnel du centre palliatif de l'hôpital St-François- d'Assise pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à monsieur Dubé. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à a l'Association des handicapés respiratoires de Québec (1001 Rte de l'Église Local 204, Québec, QC G1V 3V7) https://ahrq84.ca/accueil.