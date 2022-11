Arrêt temporaire de la mine de Tata Steel

Tata Steel Mineral Canada cessera temporairement les opérations à sa mine de Schefferville, sur la Côte-Nord, à compter du 30 novembre prochain.

Dans une note interne dont TVA Nouvelles a obtenu copie, la compagnie minière explique devoir prendre cette décision devant de mauvaises conditions du marché et des coûts d’exploitation élevés.

Tata Steel annonce qu’elle réévaluera la situation au début de l’année prochaine, espérant se trouver en meilleure position pour un redémarrage de ses opérations en février.

Cette nouvelle, bien que redoutée, ne surprend pas le chef de la communauté innue de Matimekush-Lac John, Réal McKenzie.

Comme plusieurs observateurs, il connait les difficultés d’opération de l’usine qui a été construite sous un dôme pour la protéger des conditions climatiques.

«J’ai cru comprendre que l’usine, le dôme, ils ont des problèmes encore avec ça. Est-ce la raison pourquoi ils suspendent leurs opérations pour essayer de réparer encore cette usine-là? Ça n’a jamais vraiment fonctionné l’usine. Ç’a dû coûter cher, ça», a-t-il expliqué.

M. McKenzie a indiqué que cela «fait longtemps» qu’il craint que cet arrêt temporaire soit en réalité permanent.

L’arrêt des opérations entraînera des pertes d’emplois chez les fournisseurs de Tata Steel, dont le minerai de fer est expédié par train jusqu’à Sept-Îles, où il est séché et transbordé dans des navires. Certains emplois seront maintenus à Schefferville, selon Réal McKenzie.

«Quand ils ferment ça, ça prend de la surveillance. Il faut entretenir le campement, on s’en va vers l’hiver. Donc, ils vont garder un minimum de personnel. On me garantit qu’il n’y aura pas d’Innus et de Naskapi de touchés», a-t-il souligné.

Tata Steel n’a pas répondu à la demande d’entrevue de TVA Nouvelles. Dans la note interne, la compagnie a indiqué que la décision d’arrêter temporairement la production de la mine était la meilleure dans les circonstances et qu’elle n’a pas été prise à la légère.