Au Musée de la civilisation en 2024: Robert Lepage prépare une exposition d’envergure sur la lutte

On connait l’amour de Robert Lepage pour la lutte. Le créateur planche actuellement – et pour les prochains mois – sur une exposition audacieuse qui portera sur l’histoire de la lutte au Québec, que les visiteurs pourront voir au printemps 2024 au Musée de la civilisation.

Robert Lepage et son équipe formée d’une quinzaine de personnes de sa compagnie de théâtre Ex Machina et du Musée de la civilisation, sont installés à temps plein pour les prochains mois dans le laboratoire de création du Diamant pour monter cette exposition sur un sujet très rarement mis en valeur dans l’histoire de la muséologie au Québec.

«Depuis longtemps j’avais envie de décortiquer la chose un peu plus loin que simplement programmer des spectacles de lutte au Diamant», a-t-il dit mercredi lors d'un point de presse avec les médias.

«C’est une occasion aussi de raconter l’histoire du Québec, parce que la lutte y a pris une place très importante, surtout à partir de la fin du 19e siècle jusqu’à la fin des années 80, a-t-il ajouté. (...) Les gens vont se rendre compte à quel point la lutte est un sujet riche, et qu'elle est importante dans la compréhension de qui on est.»

Photo Jennifer Macusson – Agence Icône

Le Madison Square Garden reproduit

L’exposition ira bien au-delà de la présentation d’objets de collectionneurs et d’informations factuelles. Robert Lepage souhaite que les visiteurs, qui déambuleront dans plusieurs zones qui reproduisent l'ambiance de la lutte, «habitent» l’exposition comme s’il venait voir du théâtre.

Dans leur laboratoire de création, vendredi, deux acrobates s’affairaient à reproduire les mouvements de dix types différents de lutte qu’on retrouve partout dans le monde. Sous les indications de Robert Lepage, les mouvements étaient captés et projetés sur un grand tapis de sable, qui évoque le terrain de la lutte, devant des images documentaires.

Puisque la lutte a tranquillement migré vers les États-Unis à la fin des années 1980, Ex Machina a reproduit à l’identique, à échelle réduite, le Madison Square Garden, amphithéâtre mythique de New York où la WWE présente aujourd’hui de nombreux de combats. «Il y a des lutteurs québécois qui se sont retrouvés là», a mentionné Robert Lepage, qui mettra en lumière nos «héros nationaux».

Photo Jennifer Macusson – Agence Icône

Un thème rassembleur

La lutte est un thème universel, rappelle Robert Lepage, ce qui en fait un alliage naturel avec le Musée de la civilisation.

«La lutte c’est une catharsis, ça veut dire que c’est un endroit où peu importe si on vient d’un milieu pauvre ou d’un milieu riche, peu importe notre culture, tout le monde a le même âge mental. Tout le monde arrive dans la salle et l’âge mental se nivelle, on est tous ensemble et on réagit. C’est une des formes de spectacle et de divertissement qui est le plus complet. La lutte est un art incroyable», a-t-il souligné.

Le Musée de la civilisation a entamé les discussions avec Robert Lepage il y a deux ans. «La lutte existe depuis toujours, elle est au cœur des rapports qu’entretiennent les humains entre eux (...). Au-delà du spectacle, la lutte incarne une vérité profonde, primale, qui nous rassemble», a fait valoir le directeur du musée, Stéphan La Roche.

Faits saillants :

L’exposition sera présentée au Musée de la civilisation en 2024. Il s’agit d’une troisième collaboration entre Robert Lepage et l’institution muséale, qui avait collaboré aux expositions Métissages (2000) et La bibliothèque, la nuit (2016).