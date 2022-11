Aussitôt cuits, aussitôt servis

Certains plats passent facilement du four à la table et rendent encore plus alléchants les repas qui se partagent.

Révéler la beauté

Photo courtoisie, Linen Chest

À travers les parois en verre trempé de ce plat Fire-King entièrement recyclable, les étages d’une lasagne ou d’une ratatouille paraîtront si alléchants que ces délices se feront engloutir en quelques minutes. Polyvalent, ce récipient va au four, au micro-ondes, au réfrigérateur, au congélateur et même au lave-vaisselle, mais il ne peut pas être utilisé sur la cuisinière. Plusieurs tailles proposées.

linenchest.com > 9,99 $

Quelle élégance !

Photo courtoisie. Ikea.ca

Affichant un élégant gris foncé et de légères courbes, ces plats Lyckad (31 x 21 x 6 cm et 23 x 15 x 5 cm) en grès couvert d’une glaçure pigmentée créeront tout un effet sur une table de style contemporain ou industriel. Voilà de très gracieux écrins pour des plats cuits au four ou réchauffés au micro-ondes.

ikea.ca > 24,99 $

En cocotte

Photo courtoisie, Canadian Tire

Ce plat de style cocotte (2,3 pintes) en grès durable avec construction vitrifiée de KitchenAid résiste à l’écaillage et aux taches, en plus d’arborer la très gourmande couleur pistache. Puisqu’il assure une répartition et une rétention uniformes de la chaleur, la cuisson des repas y sera parfaite. Aussitôt qu’il sera déposé sur la table, les convives le dévoreront des yeux !

canadiantire.ca > 29,99 $

L’incontournable

Photo courtoisie, Le Creuset

Que ce soit pour rôtir des ingrédients, mariner de la viande ou préparer des plats en couches, ce plat de cuisson Héritage de Le Creuset convient à une variété de tâches. Fabriqué avec du grès durable et doté de parois latérales profondes, il a été conçu pour avoir une longue vie, ainsi que pour maximiser la chaleur. On le trouve en quatre tailles différentes (1,1 L, 2,3 L, 3,8 L et 4,7 L), et en plusieurs couleurs, dont cerise, artichaut et myrtille.

lecreuset.ca > Entre 55 $ et 150 $