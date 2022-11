POULIN, Rita Villeneuve



À l'Hôpital de Thetford Mines, le 30 octobre 2022, à l'âge de 91 ans et 5 mois, est décédée dame Rita Villeneuve, épouse de feu Laurent Poulin. Elle demeurait à Tring-Jonction. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Cécile (feu Gaétan Bolduc), Claire, Denise (Richard Grenier), Claude (Johanne Champigny), Aline (André Roy), Marc (Éliette Pruneau), Chantal (Gabriel Hébert) et Serge (Francine Pomerleau) ainsi que ses 16 petits-enfants et ses 22 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Jean-Marie (Claudette Marois), Colombe Robert, feu Élisabeth Robert (feu Maxime Moisan) et Margo Robert. Elle était la belle-sœur de Rosa (Josaphat Robert), Blanche (Évangéliste Robert) et Anna-Marie (Camil Veilleux). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium de ladimanche, le 6 novembre de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 21 h, lundi, jour des funérailles, à compter de 9 h. LVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Tring-Jonction) (740, Av du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, QC, G0S 2V0) : https://psfdb.ca/