C’est le Mois de la sensibilisation au cancer du poumon

En novembre, la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec célèbre la 6e édition du Mois de la sensibilisation au cancer du poumon et aux maladies pulmonaires. Grâce à cette initiative, la Fondation souhaite favoriser le rayonnement de l’expertise des équipes de l’Institut et sensibiliser la population à ce cancer, le plus meurtrier de tous. Pour favoriser le développement de nouvelles pistes de traitement, il est essentiel de d’appuyer les recherches effectuées. C’est pourquoi la population est invitée à soutenir la Fondation en textant Souffle au 20222. Les dons amassés permettront de soutenir l’Institut et de donner un deuxième souffle à des milliers de gens.