Cinq minutes qui coulent le Drakkar

Le Drakkar de Baie-Comeau a amorcé son premier voyage dans les Maritimes sur une note perdante, jeudi soir, quand il s’est incliné par le pointage de 4 à 2 devant les Mooseheads de Halifax.

Pour ce premier match d’une série de trois parties en trois jours dans l’est du pays, les Vikings du navire ont été dans le coup pendant la première moitié du match avant de voir les locaux sonner la charge.

Victorieux dans un quatrième duel à leurs cinq dernières sorties, les Mooseheads ont frappé fort en fin de deuxième période avec une poussée de quatre buts sans riposte en moins de six minutes d’intervalle.

Après avoir préparé le filet de Brody Fournier, Mathieu Cataford a doublé l’avance des siens, 19 secondes plus tard et les patineurs de la Nouvelle-Écosse n’ont plus regardé derrière eux.

Mauvaise séquence

Malgré le recul de 4 à 0, les visiteurs ont quand même essayé au dernier tiers avec les buts de Maël Lavigne et Nathan Baril, qui ont finalement percé la muraille du gardien Mathis Rousseau (30 arrêts), brillant dans la conquête.

« Dans l’ensemble, les joueurs n’ont pas disputé un mauvais match. Il y a eu une mauvaise séquence en deuxième. Ils ont de bons attaquants de l’autre côté et ils ont profité de mauvaises couvertures en défensive », a reconnu le pilote Jean-François Grégoire.

Arrêté après une courte série de deux victoires de suite, le Drakkar doit vite tourner la page. « Les gars sont revenus plus forts en troisième période. Ils ont essayé avec deux buts et il faut bâtir là-dessus tout en mettant davantage le focus sur les petits détails. »

David Moravec et James Swan ont inscrit les autres filets des vainqueurs face au gardien de but Olivier Ciarlo, qui cédera sa place à Olivier Adam pour le match de vendredi soir contre les Wildcats de Moncton.

Privé de la recrue Justin Poirier, parti au Défi mondial des moins de 17 ans, le Drakkar a subi une lourde perte à la suite de la récente blessure à un genou de l’attaquant Matthew MacDonald, qui sera à l’écart du jeu pour une période variant de quatre à six semaines.