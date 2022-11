Comment s’y retrouver dans le système de santé ?

Sans médecin de famille depuis cinq ans, je ne sais plus à quel saint me vouer quand j’ai un ennui de santé, sinon me présenter à l’urgence où je poireaute des heures et des heures pour rentrer chez moi sans avoir vu personne. De là à conclure que parce que je suis vieille, je devrai me rendre à l’article de la mort pour qu’on s’occupe de moi en appelant le 911. Peut-être devrais-je tout de suite faire le 911 d’ailleurs ?

Heureusement que je n’ai que de petits bobos

Je comprends tout à fait votre situation, car j’ai du mal à m’y retrouver moi-même dans tous les ajouts de service du ministère pour régler le problème des orphelins comme vous, qui se retrouvent sans médecin famille, comme le GAP (Guichet d’accès à la première ligne), le GAMF (Guichet d’accès à un médecin de famille). Pas besoin de chercher longtemps pour comprendre pourquoi les gens se rabattent sur l’urgence et le 911.