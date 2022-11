Conseils pour pimenter une vie plate

La lettre signée « Une rurale qui veut mettre un peu de swing dans sa vie » m’a donné envie de faire état de certaines petites choses faciles à faire pour mettre du swing dans une vie, quel que soit le lieu où on se retrouve.

Il y a plusieurs années après une rupture difficile, je me suis procuré un petit Fox Terrier qui fut mon confident, mon ami, mon garde du corps. Pesant à peine 11 livres, il se percevait comme un molosse de 100 livres. Plusieurs ont payé le prix pour l’avoir défié. Mais j’ai dû le faire piquer à 15 ans.

Au début de la pandémie, nous avons adopté une petite Teckel. Toujours prête à jouer, elle met du concret dans nos vies. Quand nous lisons, elle vient paresser sur notre fauteuil, et on va marcher avec elle au moins deux fois par jour, même l’hiver.

C’est sûr que chez-nous à la campagne, les amis sont plus rares qu’en ville, où, quand on possède un chien, on rencontre d’autres propriétaires d’animaux à quatre pattes à chaque coin de rue. Depuis quelque temps, un Huskey a atterri chez nous et nous oblige à marcher doublement.

Quand on vit à la campagne, il faut participer à la nature en plantant des arbres et en cultivant. J’ai planté des érables et des épinettes qui sont parfaits pour notre climat. Il y a trois ans dans un coin de mon terrain, j’ai planté 50 pieds de fraises, 100 autres l’an passé, et 150 cette année. Ainsi je peux faire une rotation. Ce soir, on a dégusté des fraises cueillies ce midi.

En mars, j’avais semé des tomates, alors on en a mangé tout l’été. Grâce au fumier de mouton, les plants ont atteint quatre pieds de hauteur. Nous avons aussi mangé les raisins de nos vignes grimpantes, qui masquent un peu la maison et favorisent notre intimité.

Nos rosiers rustiques affichent leurs nombreuses années de vie avec leurs six à huit pieds de hauteur, et nos plantations de géraniums sont à couper le souffle. Sans parler des radis et de la laitue qu’on a récoltés et mangés en masse. Pour nous éviter le difficile sarclage, on met du plastique au sol pour réduire les mauvaises herbes, mais jamais au grand jamais de produits chimiques. Quand il nous reste du temps, une rocaille s’avère une façon de démarquer notre personnalité dans notre aménagement. Dépêchez-vous chère dame ! La vie est si courte qu’il n’y a pas une minute à perdre !

GT

Dans leur simplicité, j’ai trouvé originales vos suggestions, si directement branchées sur la vie ordinaire de tout un chacun. Il n’y a bien souvent qu’à regarder autour de soi pour, à peu de frais, en utilisant sa tête, ses bras et ses jambes, trouver de quoi pimenter sa vie.