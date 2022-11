«Cosmologie»: Dumas dévoile un premier extrait

Le chanteur Dumas a dévoilé vendredi la première pièce de «Cosmologie», son prochain album attendu pour la fin janvier.

Sa nouvelle chanson, «Leitmotiv», s’accompagne également d’un vidéoclip.

Réalisée par Philippe Brault et coécrite avec Jonathan Harnois – avec qui Dumas a souvent collaboré –, la chanson aux pointes électro «exprime une urgence et évoque le droit d’espérer», a expliqué Dumas, vendredi, dans un communiqué. «Leitmotiv», c’est aussi une invitation à le suivre, une porte ouverte dans son studio et une fenêtre dans sa tête, a-t-il précisé.

La chanson est disponible sur les plateformes d’écoute. L’album «Cosmologie» arrivera dans les bacs le 27 janvier prochain.