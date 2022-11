Des touristes un peu moins nombreux qu’en 2021 sur la Côte-Nord

La Côte-Nord a connu un achalandage touristique légèrement moindre en 2022 qu’en 2021, avec près de 95 000 touristes qui ont visité la région au cours des derniers mois.

Tourisme Côte-Nord rappelle que la plus récente saison touristique dépasse de 20 visiteurs les statistiques de 2019, qui est l’année de référence.

Selon l’organisme, les différentes campagnes de promotion primée et la création d'une collection d'autocollants à récolter ont fait jaser à travers le Québec.

L’été dernier, 84 % des visiteurs provenaient du Québec, principalement de la Montérégie, de Québec et de Montréal.

La clientèle internationale était aussi de retour après deux ans d’absence.

D’après Tourisme Côte-Nord, les trois-quarts des visiteurs choisissent la région pour les paysages, la fin de la route 138 et les baleines.

Les touristes semblent également prolonger leur séjour de quelques jours de plus que d’habitude.

Les mois de juillet et août ont été les plus populaires, mais les mois de mai et septembre ne sont pas en reste.