Documentaire «En attendant Raif»: le combat d’Ensaf Haidar

Les réalisateurs Patricio Henriquez et Luc Côté l’admettent d’entrée de jeu, ils n’avaient aucune idée dans quoi ils s’embarquaient quand ils ont commencé à suivre le combat d’Ensaf Haidar pour faire libérer son mari, le blogueur Raif Badawi, condamné à 10 ans d’emprisonnement en 2012 par le régime saoudien pour délit d’opinion.

«Au début, on pensait que ce projet ne durerait pas plus que trois ou quatre ans comme c’est généralement le cas pour un documentaire. Mais ç’a finalement duré huit ans!, lance Patricio Henriquez, en entrevue au Journal.

Leur documentaire En attendant Raif, qui a pris l’affiche vendredi dans plusieurs villes au Québec, représente donc 191 jours de tournage échelonnés sur une période de huit ans. Depuis 2014, Patricio Henriquez et Luc Côté (Vous n’aimez pas la vérité) ont suivi Ensaf Haidar et ses trois enfants alors qu’ils apprennent à s’adapter à leur nouvelle vie, à Sherbrooke. Mais surtout, les deux réalisateurs ont accompagné Ensaf Haidar dans son combat pour faire libérer son mari.

«Quand on a approché Ensaf avec notre idée de film, sa réponse a été : si vous pouvez m’aider à libérer mon mari, vous êtes les bienvenues, relate Luc Côté. C’est tellement une famille hospitalière et ouverte que ç’a été assez facile de rentrer en relation avec eux. Rapidement, Ensaf et les enfants ont oublié la caméra et vivaient dans leur maison comme s’ils étaient seuls. Le film est terminé aujourd’hui mais la relation qu’on a développée avec eux sera toujours là.»

Relation avec le Canada

Si l’intention de départ de Patricio Henriquez et Luc Côté était de braquer leur caméra sur Ensaf Haidar et ses enfants, les deux réalisateurs tenaient aussi à mettre cette histoire en contexte en abordant la situation socio-politique de l’Arabie Saoudite et la relation de la monarchie saoudienne avec le Canada. Dans leur film, Henriquez et Côté pointent d’ailleurs du doigt le gouvernement canadien qui a continué pendant toutes ces années à vendre de l’équipement militaire à l’Arabie Saoudite.

«Le gouvernement [canadien] est pris entre les deux, observe Luc Côté. Il se met dans une situation où il veut créer des emplois au Canada et vendre des armes là-bas mais il veut en même temps faire des petites pressions derrière pour essayer de convaincre le prince d’Arabie Saoudite de libérer Raif. Mais ce n’est pas seulement le problème du Canada. C’est le problème de tous les pays occidentaux qui font exactement le même jeu.»

N’eut été de la pandémie, le tournage d’En attendant Raif aurait probablement pris fin quelques années plus tôt, parce que les délais et budgets de productions avaient déjà été dépassés. Mais quand les salles de cinéma ont fermé pour une période indéterminée, les deux réalisateurs ont décidé de poursuivre l’aventure un peu plus longtemps.

«Si on avait terminé le film avant la pandémie, on aurait raté toute la fin, soit l’engagement politique d’Ensaf au Bloc québécois et, surtout, la libération à moitié de Raif [il a été libéré en mars dernier mais il est toujours frappé d’une interdiction de quitter le territoire saoudien pendant 10 ans].

«Le drame dans tout cela, c’est que même s’il a été libéré, il ne peut pas voir sa famille. Si ça continue, il ne pourra pas embrasser sa famille avant 2032. C’est énorme. C’est un supplice. Il ne faut pas oublier Raif», conclut Patricio Henriquez.