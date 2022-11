Gala des Fidéides : Félicitations aux Lauréats

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) est fière de dévoiler les entreprises gagnantes du 39e gala des Fidéides 2022, qui avait lieu le 3 novembre, au Manège militaire des Voltigeurs de Québec. Ce gala récompense le succès en affaires des entreprises de la grande région de la Capitale-Nationale.

La cérémonie a réuni plus de 600 invités lors d’une soirée des plus grandioses où la fébrilité était palpable. Après deux années de restrictions, les Fidéides 2022 adoptaient pour cette édition une nouvelle formule où le réseautage était à l’honneur. Les participants ont ainsi pu profiter de l’occasion pour échanger et nouer de nouvelles relations, mais surtout, célébrer leur réussite en compagnie de toute la communauté d’affaires de Québec. Pour découvrir les lauréats, visitez cciquebec.ca/fideides