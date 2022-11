Johnny Depp a déposé son appel contre Amber Heard

Johnny Depp a déposé mercredi un recours contre le versement de 2 millions de dollars à Amber Heard.

La star de Pirates des Caraïbes a reçu 10,35 millions de dollars de dommages et intérêts après un procès en diffamation en juin dernier - dans lequel un jury a estimé que son ex-femme avait menti dans un article du Washington Post de 2018 en déclarant qu'elle était une victime de violences conjugales. L'actrice d'Aquaman a reçu de son côté 2 millions de dollars dans le cadre du même procès, les jurés ayant considéré que Depp l'avait diffamée par l'intermédiaire de son précédent avocat avant la procédure.

De nouveaux documents judiciaires obtenus par Fox News révèlent que Depp a demandé que les 2 millions de dollars de dommages et intérêts de l'actrice fassent l'objet d'un appel, estimant que le tribunal « devrait annuler le jugement sur la demande de dommages et intérêts » dans l'affaire de diffamation, mais qu'il était en revanche, et sans surprise, satisfait de la décision qui lui a rapporté 10,35 millions de dollars.

« Cependant, le tribunal de première instance a été confronté à un certain nombre de questions juridiques et factuelles inédites et complexes, et bien que le tribunal de première instance ait tranché la grande majorité de ces questions de manière raisonnable et correcte, quelques décisions étaient erronées », peut-on lire dans le document.

La requête précise que la diffamation reprochée au camp de Johnny Depp a été exécutée par l'intermédiaire de l'avocat Adam Waldman, et que l'acteur n'est pas responsable.