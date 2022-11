La CAQ a de quoi se réjouir...

La politique québécoise ressemble au cirque. Pour n’insulter personne, on parlera d’acrobates déstabilisés plutôt que de clowns. Car c’est à un véritable spectacle que se livre Dominique Anglade, leader du Parti libéral du Québec et chef de l’opposition à l’Assemblée nationale.

On peut bien insister sur son acharnement à s’accrocher au pouvoir alors que la tourmente au sein du PLQ s’est transformée en feuilleton quotidien où ce qui lui reste de députés ont peine à exprimer leur appui. Certains des députés réélus font des déclarations de fidélité envers sa personne, mais sont incapables de masquer leur agitation.

Dominique Anglade semblait triompher le soir de l’élection alors que le PLQ s’est classé au quatrième rang avec son 14 % d’appui populaire, dont un maigre 7 % de francophones. Cela n’annonçait pas des lendemains qui chantent.

D’ailleurs, la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, une libérale de souche dans tous les sens du terme, a elle-même déchanté. Elle a refusé la responsabilité que voulait lui confier sa chef, à savoir les transports. Incapable de modérer elle-même ses transports, elle souhaitait le poste de troisième vice-présidente de l’Assemblée nationale.

Mme Anglade lui a préféré le député de Viau, Frantz Benjamin. Face au refus de Marie-Claude Nichols, sa chef l’a proprement expulsée du caucus.

La députée a décidé alors de siéger comme indépendante, faisant perdre de facto un siège au PLQ, qui n’en a plus que vingt.

Il existe donc un mystère Anglade. Combien de temps cette femme visiblement douée pour le déni va-t-elle pouvoir s’accrocher à sa fonction sans que d’autres libéraux plongent dans le désarroi devant la dégradation au quotidien de l’unité du caucus indispensable pour soutenir la chef ?

Nous sommes aussi devant un véritable psychodrame à la suite du refus des trois députés du PQ de prêter allégeance au roi Charles III. Hier, on a appris que Québec solidaire s’est dissocié du PQ et les onze députés prêteront serment afin d’éviter d’être expulsés.

Il y a quelques jours, le président sortant de l’Assemblée nationale, François Paradis, a rappelé qu’aucun député ne pouvait refuser de prêter allégeance au roi avant qu’une loi ne soit votée pour le permettre. Or pour voter cette loi les députés doivent avoir prêté allégeance à la Couronne.

Situation saugrenue

La position de Paul St-Pierre Plamondon semble coulée dans le béton.

Or, peut-on imaginer le chef du PQ et ses deux députés élus faire le pied de grue devant les murs du parlement, sans bureaux et sans salaires dans l’attente d’une loi qui changerait la donne, ce qui pourrait prendre des mois ?

Ajoutons que le PLQ dirigé par Dominique Anglade a refusé de voter une loi qui abolirait ce serment. C’est devenu un parti majoritairement appuyé par des anglophones et des allophones, faut-il l’oublier.

François Legault se tient coi, lui qui a réussi à faire taire les députés déçus lors de la formation de son Conseil des ministres. La CAQ est également forte de sa cohésion et de son ralliement derrière son chef. Cette situation est tout bénéfice.

Mais François Legault, en fin renard politique, peut-il se réjouir sans un sentiment de tristesse de l’isolement dans lequel s’enfonce PSPP ? Celui-ci devient par la force des choses une victime expiatoire du système, alors qu’il est réellement la seule référence vivante au rêve deux fois brisé.