Le compte Twitter d'Amber Heard a été désactivé quelques jours après le rachat de la plateforme par Elon Musk.

L'acquisition du réseau social par le PDG de Tesla, pour un montant de 44 milliards de dollars, a été finalisée la semaine dernière. Depuis, il a mis en œuvre d'importants changements, notamment la dissolution de son conseil d'administration, le licenciement de cadres supérieurs, l'embauche d'employés de Tesla et l'annonce d'une taxe de 8 dollars par mois pour que les utilisateurs obtiennent une coche bleue vérifiée.

Depuis mercredi, selon le YouTuber Matthew Lewis, également connu sous le nom de That Umbrella Guy, le compte de la star d'Aquaman a disparu. « Amber Heard a supprimé son Twitter », a-t-il partagé. Le YouTuber a publié une capture d'écran de l'identifiant Twitter de Heard @RealAmberHeard avec le message suivant : « Ce compte n'existe pas ».

On ignore pourquoi Ambert Heard a désactivé son compte, ainsi que les circonstances entourant cette désactivation. Elle est la plus récente célébrité à disparaître de la plateforme au cours de la semaine, après les chanteuses Toni Braxton et Sara Bareilles et la productrice de télévision Shonda Rhimes.

Amber Heard est sortie avec Elon Musk entre 2016 et 2018, après son divorce de l'acteur Johnny Depp. Elle a perdu un procès en diffamation contre l'acteur de Pirates des Caraïbes en juin dernier. Elon Musk devait témoigner au cours du procès, mais n'a finalement pas été appelé comme témoin.