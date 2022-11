Le grand soir s'en vient pour la Force de Montréal

À quelques heures du premier match de l’histoire de la Force de Montréal au sein de la Premier Hockey Federation, ses joueuses sont prêtes à relever le défi.

L’entraîneur-chef de la formation de hockey féminin, Peter Smith, a souligné que ses joueuses sont particulièrement enthousiastes à l’idée d’affronter les Beauts à Buffalo, samedi soir.

«Je pense que nous profitons tous pleinement du moment que nous sommes en train de vivre, a-t-il dit. C’est une première pour du véritable hockey féminin professionnel au Québec. C’est un défi, une grande responsabilité, mais surtout un honneur. Toutes les joueuses de notre club en parlent. On veut laisser un héritage avec cette équipe. Elles veulent contribuer à aider les prochaines générations de joueuses.»

«Nos joueuses reconnaissent l’opportunité qui s’offre à elles, a-t-il ajouté. Nous allons jouer plusieurs matchs à domicile un peu partout au Québec et cela va nous permettre de populariser le hockey féminin dans toute la province. C’est fantastique!»

Profondeur

Même si Smith en a vu d’autres, après 20 saisons derrière le banc des Martlets de l'Université McGill, ce qui lui a permis de devenir l'entraîneur de hockey féminin le plus victorieux de l'histoire du programme, le défi qui se présente est unique. Il admet ne pas savoir à quoi s’attendre. Le pilote a toutefois confiance que sa troupe sera en mesure de surprendre.

«Je connais les outils que nous avons et j’aime ce que nous avons à offrir, a-t-il indiqué. Nous avons beaucoup de talent dans ce groupe. Nous avons un beau mélange d’expérience et de jeunesse. Nous ne savons pas trop à quoi nous attendre des autres formations de la ligue, mais nous avons confiance en notre groupe. Nous croyons que notre équipe sera très compétitive.»

Smith a vanté le leadership de sa capitaine Ann-Sophie Bettez. Il prévoit aussi que les amateurs remarqueront rapidement certaines hockeyeuses qui proviennent des rangs universitaires comme Jade Downie-Landry, Brigitte Laganière et la gardienne Tricia Deguire. Mais chaque membre du groupe saura apporter une contribution significative, selon l’instructeur-chef.

«Notre profondeur sera notre force, a-t-il poursuivi. Ça va être difficile pour vous d’identifier quel sera notre premier trio et quelle sera notre quatrième ligne. [...] Collectivement, nos objectifs sont orientés vers un processus. Notre approche sera très centrée sur nous-mêmes. Si on respecte notre processus, nous serons compétitifs. Nous jouerons avec beaucoup de vitesse et de détermination. Nous avons du leadership et nos joueuses seront tenaces. Ce sera notre identité.»