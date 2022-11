Menus à petits prix: mieux planifier pour économiser temps et argent

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Avec l’arrivée du mois de novembre, j’ai eu envie de vous préparer un menu réconfortant !

Le rabais de la semaine est assurément sur les côtelettes de porc à 1,49 $/lb chez Maxi, alors que le prix a été réduit de 70 %. La limite est de trois paquets par client, mais ça vaut vraiment la peine de tirer profit au maximum de l’aubaine en faisant des réserves !

Les petits fruits chez Maxi valent aussi le détour, alors que le casseau de bleuets est à 1,45 $ et celui de framboises à 1,67 $. D’ailleurs, si vous en achetez plus que pour la semaine, sachez que les petits fruits peuvent se conserver un bon moment au frigo si on les entrepose bien ! La règle numéro un, c’est de les laver seulement avant de les manger. Comme ils perdent beaucoup d’eau, une bonne façon d’éviter qu’ils ne pourrissent prématurément est d’absorber cette humidité à l’aide d’un linge ou d’un essuie-tout sous les fruits et de ne pas les conserver dans un contenant hermétique sans circulation d’air. Mais la clé, c’est de faire le tri souvent : un fruit moisi peut facilement contaminer tous les autres... et rapidement ! Mon truc ? J’ai un sac au congélateur où je mets tous mes fruits mous avant qu’ils n’atteignent ce stade. Quand j’en ai assez, je les transforme en compote de fruits zéro gaspi !

Bonne popote !

LUNDI

POULET RÔTI AU CITRON ET AU THYM

Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 30 min

Cuisson : 30 min

INGRÉDIENTS

4 pommes de terre, coupées en quartiers

4 carottes, coupées en tronçons de 4 cm

3 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à thé de thym séché

1⁄2 c. à thé de sel

1⁄2 c. à thé de poivre

1 citron, brossé

3 lb de morceaux de poulet ou 1 petit poulet entier, coupé en quatre

PRÉPARATION

Dans un grand bol, mélanger les pommes de terre, les carottes, 1 c. à soupe de l’huile et 1/4 c. à thé chacun du thym, du sel et du poivre. Étendre la préparation sur une grande plaque de cuisson tapissée de papier parchemin ou de papier d’aluminium. Réserver.

Râper finement le zeste du citron de façon à en obtenir 1 c. à soupe. Presser le citron pour en extraire le jus. Dans un autre grand bol, mélanger le zeste et le jus de citron avec le reste du thym et de l’huile. Ajouter les morceaux de poulet et mélanger pour bien les enrober.

Sur une autre plaque de cuisson, disposer les morceaux de poulet, la peau dessus (jeter la marinade). Parsemer du reste du sel et du poivre. Mettre la plaque de poulet sur la grille supérieure du four préchauffé à 425 °F et la plaque de légumes réservés sur la grille inférieure. Cuire pendant environ 40 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient dorés et que le poulet ait perdu sa teinte rosée à l’intérieur (badigeonner le poulet du jus de cuisson et remuer les légumes de temps à autre). Retirer les légumes du four. Poursuivre la cuisson du poulet sous le gril du four de 3 à 4 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit doré. Servir avec les légumes.

BON À SAVOIR !

Vous pourriez faire cuire plus de poulet et de carottes pour le repas de bols de poulet et légumes !

MARDI

CÔTELETTES DE PORC GLACÉES AU GINGEMBRE ET À L’ÉRABLE

Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 25 min

INGRÉDIENTS

5 c. à soupe de sirop d’érable

3 c. à soupe de jus de pomme naturel

2 c. à soupe de vinaigre de cidre

4 côtelettes de longe de porc avec l’os, le gras enlevé (environ 1 1/2 lb en tout)

1 c. à soupe d’huile de canola

1 c. à soupe de beurre

1 gousse d’ail, hachée finement

2 c. à soupe de gingembres frais, râpé

2 grosses patates douces, pelées et coupées en cubes

1 oignon rouge, coupé en quartiers

sel et poivre

PRÉPARATION

Dans une tasse à mesurer, à l’aide d’un fouet, mélanger le sirop d’érable, le jus de pomme et le vinaigre. Réserver.

Saler et poivrer les côtelettes. Dans un grand poêlon, chauffer l’huile et le beurre à feu moyen vif. Ajouter l’ail et le gingembre, et cuire 2 minutes en brassant. Ajouter les côtelettes et cuire 4 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées de chaque côté (les retourner à mi-cuisson). Mettre les côtelettes sur une plaque de cuisson munie de rebords, huilée. Réserver.

Dans le poêlon, ajouter les patates douces et l’oignon. Réduire à feu moyen et cuire, en brassant de temps à autre, 6 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient légèrement dorés. Mettre les légumes sur la plaque, avec le porc. Verser la glace à l’érable réservée et retourner les côtelettes pour bien les enrober.

Cuire au four préchauffé à 400 °F de 10 à 12 minutes ou jusqu’à ce que le porc soit encore légèrement rosé à l’intérieur et que les patates douces soient tendres. Retirer la plaque du four, couvrir de papier d’aluminium et laisser reposer 5 minutes avant de servir. Au moment de servir, arroser chaque portion du jus de cuisson.

BON À SAVOIR !

Pour gagner du temps plus tard dans la semaine, prévoyez 1 1⁄2 lb de cubes de patates douces de plus : elles serviront à garnir les bols de poulet !

MERCREDI

ŒUFS BROUILLÉS AUX CREVETTES

Coup de pouce

Photo Jeff Coulson

Portions : 6

Préparation : 6 min

Cuisson : 5 min

INGRÉDIENTS

1 c. à thé d’huile de sésame

3⁄4 lb de grosses crevettes

1 c. à thé de cari

2 c. à thé d’huile végétale

10 œufs, battus

2 oignons verts, hachés

sel et poivre

PRÉPARATION

Dans un grand poêlon, chauffer l’huile de sésame à feu moyen vif. Ajouter les crevettes et le cari. Cuire 3 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient rosées. Réserver au chaud. Essuyer le poêlon. Ajouter l’huile végétale et chauffer à feu moyen. Ajouter les œufs et oignons verts et cuire, en brassant, 2 minutes ou jusqu’à ce que les œufs prennent, mais soient encore crémeux. Saler et poivrer. Ajouter les crevettes réservées et mélanger délicatement.

BON À SAVOIR !

Vous pouvez en profiter pour doubler la quantité de crevettes et réserver la moitié pour les bols en lunch.

JEUDI

PAD SEW ÉPICÉ AU TOFU ET AUX LÉGUMES

Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 6

Préparation : 30 min

Cuisson : 30 min

INGRÉDIENTS

1⁄4 tasse d’huile de sésame grillé

1 oignon blanc, haché finement

1 grosse gousse d’ail, hachée finement

1 c. à soupe de gingembre frais, râpé

1 tasse de sauce soya

1⁄2 tasse de sauce aux huîtres

2 c. à soupe de cassonade

2 c. à soupe de sauce hoisin

1 c. à thé de sauce de poisson

1 à 3 c. à soupe de sauce sriracha (facultatif)

1 paquet de tofu ferme (454 g), égoutté, épongé et coupé en cubes de 1 cm

Nouilles et légumes

1 paquet de nouilles de riz larges (300 g)

2 c. à soupe d’huile de sésame grillé

1 poivron rouge, coupé en lanières

1 tasse de carottes, coupées en juliennes

1 paquet de jeunes épinards (142 g)

4 oignons verts, hachés

1 c. à soupe d’amandes rôties, hachées grossièrement

1 lime, coupée en quartiers

PRÉPARATION DU TOFU ÉPICÉ

Dans un poêlon profond, chauffer l’huile à feu moyen. Ajouter l’oignon, l’ail et le gingembre, et cuire 3 minutes en brassant. Ajouter la sauce soya, la sauce aux huîtres, la cassonade, la sauce hoisin, la sauce de poisson et la sriracha, si désiré, et mélanger. Ajouter le tofu et mélanger pour bien l’enrober. Laisser mijoter 20 minutes (la sauce devrait épaissir. Si ce n’est pas le cas, ajouter 1 c. à soupe (15 ml) de fécule de maïs et poursuivre la cuisson 2 minutes.).

PRÉPARATION DES NOUILLES ET DES LÉGUMES

Entre-temps, dans une grande casserole d’eau bouillante salée, cuire les nouilles en suivant les instructions sur l’emballage. Les égoutter, les rincer sous l’eau froide et les égoutter de nouveau. Réserver.

Dans un wok ou un grand poêlon, chauffer l’huile à feu moyen. Ajouter le poivron et la carotte, et cuire 2 minutes en brassant. Ajouter les épinards et poursuivre la cuisson 1 minute en brassant. Ajouter les nouilles réservées et la préparation de tofu, et mélanger en soulevant les nouilles pour bien les enrober. Cuire 3 minutes. Retirer le poêlon du feu et parsemer des oignons verts et des amandes. Servir avec les quartiers de lime.

VENDREDI

BOLS POULET ET LÉGUMES

Coup de pouce

Portions : 4

Préparation : 30 min

Cuisson : 20 min

INGRÉDIENTS

1 1⁄2 lb de carottes, coupées en tronçons, de biais

1 1⁄2 lb de patates douces, pelées et coupées en cubes

5 c. à soupe d’huile d’olive

2 gousses d’ail, hachées finement

1 lb de poulet cuit

1 c. à thé de thym frais, haché

1 c. à thé d’origan séché

2 c. à thé de zestes de citron

2 c. à table de jus de citron

2 tasses de feuilles de chou frisé (kale), hachées

ciboulette fraîche, hachée

sel et poivre

Vinaigrette moutarde et miel

1⁄4 tasse de miel liquide

3 c. à soupe de moutarde de Dijon

3 c. à soupe de moutarde à l’ancienne

2 c. à soupe de vinaigre de cidre

6 c. à soupe d’huile de canola

PRÉPARATION

Dans un grand bol, mélanger les carottes et les patates douces avec 3 c. à soupe (45 ml) de l’huile. Saler et poivrer. Étendre les légumes en une seule couche sur 2 plaques de cuisson tapissées de papier parchemin. Cuire au four préchauffé à 425 °F de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres.

Entre-temps, dans un grand poêlon, chauffer 1 c. à soupe (15 ml) du reste de l’huile à feu moyen vif. Ajouter l’ail et cuire 2 minutes en brassant. Ajouter le poulet et parsemer du thym, de l’origan et du zeste de citron. Arroser du jus de citron. Mettre le poulet dans une assiette. Réserver.

Dans le poêlon, chauffer le reste de l’huile à feu moyen vif. Ajouter le kale et cuire, en brassant, 2 minutes ou jusqu’à ce qu’il ait ramolli. Saler, si désiré.

Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger le miel, la moutarde de Dijon, la moutarde à l’ancienne, et le vinaigre de cidre pour la vinaigrette. En fouettant, incorporer l’huile de canola en un mince filet.

Dans des bols, répartir les carottes et les patates rôties, le kale et le poulet réservé. Arroser de vinaigrette et parsemer de ciboulette.

LUNCH

BOL BOUDDHA AUX CREVETTES ET SÉSAME

Isabelle Huot et Nathalie Regimbal, Tous à table ! / Zeste

Photo courtoisie

Portions : 4

Préparation : 15 min

INGRÉDIENTS

Sauce

1⁄3 tasse de yogourt grec nature

2 c. à soupe de mayonnaise

1 c. à thé d’huile de sésame grillé

Garniture

300 g de crevettes cuites (environ 20 grosses), décortiquées et sans la queue

1 1⁄2 tasse de couscous de blé entier, cuit

1 concombre, coupé en demi-rondelles

3 tasses de feuilles de jeunes épinards

1 tasse de carottes, râpées grossièrement

4 oignons verts, hachés finement

4 c. à thé de graines de sésame noires et blanches

PRÉPARATION

Dans un petit bol, mélanger les ingrédients de la sauce. Verser la sauce, en parts égales, dans quatre petits contenants refermables.

Répartir en parts égales dans quatre contenants refermables les crevettes, le couscous, le concombre, les épinards, les carottes et les oignons verts. Disposez-les côte à côte. Saupoudrer les graines de sésame sur la garniture de chacun des contenants refermables.

Conserver au frais. Au moment de servir, garnir de sauce.

BON À SAVOIR !

Vous pouvez jazzer le bol avec des légumes et herbes que vous avez sous la main (fèves germées, coriandre fraîche, poivrons, etc.).

COLLATION

GÂTEAU CHOCO À LA PATATE DOUCE

Zeste

Photo courtoisie

Portions : 4

Préparation : 1 h

Cuisson : 45 min

INGRÉDIENTS

1 1⁄4 tasse de patates douces, taillées en petits cubes

1 1⁄2 c. à soupe de lait

2⁄3 tasse de farine

1 c. à thé de poudre à pâte

3 c. à soupe de cacao en poudre

3⁄8 tasse de beurre ramolli

1⁄2 tasse de sucre

2 œufs, battus

sucre en poudre

PRÉPARATION