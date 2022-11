La pharma Novartis licencie 64 travailleurs à Dorval

Le géant suisse Novartis supprime 64 postes dans ses installations de Dorval dans le cadre d’une restructuration entamée en avril dernier, dont plus d'une trentaine aujourd'hui, a appris Le Journal.

«Cette restructuration touchera environ 7 employés (au 14 octobre 2022), 21 employés (au 28 octobre 2022) et 36 employés (au 4 novembre 2022)», a confirmé au Journal Claudja Joseph, gestionnaire principal, Engagement des associés et externe de Novartis.

«Cela nous permettra de réduire la duplication des structures organisationnelles et de créer une organisation apprenante et plus simple, en améliorant l'orientation des patients et des clients», a-t-elle ajouté.

Traitement «équitable»

Novartis intègre les unités commerciales Pharma et Oncologie en une seule et même division de Médicaments Novateurs (Innovative Medicines - IM) pour desservir ses marchés.

Sans fournir de détails, Novartis assure qu’elle fera tout pour aider les employés touchés à se trouver un nouvel emploi dans l'entreprise ou à l’externe.

«Nous reconnaissons l'impact que ces changements auront sur notre personnel et veillerons à traiter tous les associés concernés de manière équitable et transparente, notamment en les aidant à se trouver un nouvel emploi à l’interne ou à l’externe», conclut Claudja Joseph de Novartis.