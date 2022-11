Patinage artistique: de bons résultats au Grand Prix de France

Des Canadiens se sont illustrés en patinage artistique Grand Prix de France, vendredi.

• À lire aussi: Patinage artistique: l’entraîneuse aux méthodes controversées Josée Picard démissionne

• À lire aussi: Patinage artistique: des danseurs passent de la France au Canada

En couple, dans le programme court, Maxime Deschamps et Deanna Stellato-Dudek se sont emparés de la première position avec une note de 64,33 points. Ils ont devancé les Français Pavel Kovalev et Camille Kovalev (63,98 points) et le couple de la Georgie Karina Safina et Luka Berulava (61,55 points).

«Nous avons eu un programme court difficile, mais cela ne peut pas être parfait chaque fois. Nous allons repartir à zéro demain, ce sera un nouveau jour», a dit Stellato-Dudek, au site de l’Union internationale de patinage.

«Nous avons quand même amélioré certains éléments en particulier que nous avions ciblés», a pour sa part indiqué Deschamps.

De leur côté, Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Soerensen ont conclu leur programme court en deuxième position de la catégorie danse rythmique avec 82,38 points. Ils ont terminé avec une avance de plus de neuf points sur un couple de Français, mais ils ont tout juste été devancés par les Italiens Charlene Guignard et Marco Fabbri (83,52 points).

Le Grand Prix de France se poursuit à Angers jusqu’au 6 novembre.