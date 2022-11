Patinage artistique: des danseurs passent de la France au Canada

C’est un retour sur le circuit des Grands Prix pour les patineurs artistiques canadiens Marie-Jade Lauriault et Romain Le Gac, mais sous de nouvelles couleurs, eux qui ont fait leurs débuts à l’international sous le drapeau français.

Ayant opté pour la France au début de son partenariat pour des raisons stratégiques, le couple de danseurs sur glace a dû faire plusieurs choix au terme de la saison 2020, en même temps que la pandémie.

«Nous, en patinant pour la France, ça nous amenait à voyager de nombreuses fois à l’étranger. C’était presque chaque semaine. On partait régulièrement de la maison. Puis, à un moment donné, on s’est rendu compte qu’on était fatigué», a expliqué Marie-Jade Lauriault.

Rapidement, ils se sont demandé s’il était temps de prendre leur retraite, eux qui ont déjà participé aux Jeux olympiques et aux Championnats du monde, entre autres.

Après réflexion, ils se sont rendu compte qu’ils aimaient toujours leur sport et qu’ils avaient encore envie de faire de la compétition. Par contre, la situation devenait trop lourde pour eux.

«On a regardé nos options. C’est sûr que l’option de patiner pour le Canada en était une. Déjà, on vit ici. Moi, ça fait huit ans que je suis au Québec, au Canada, et [Marie-Jade], elle vient du Québec», a mentionné Romain Le Gac en ajoutant que leur vie était ici.

Marie-Jade et Romain, mariés depuis 2015, ont ainsi réalisé qu’ils avaient l’intention de faire leur «après-carrière» au Québec.

«On dirait qu’avec la pandémie, ça nous a permis de revoir ce cheminement-là et de nous dire «bien non, notre après-carrière, ça va être au Québec qu’on va le faire. Ça va être au Canada qu’on va le faire. Pour la préparer cette après-carrière, on ne peut pas continuer à patiner pour la France et de vouloir préparer l’après»», a indiqué Marie-Jade.

Une transition idéale

Originaire de Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Laurentides, Marie-Jade Lauriault a évolué sur la scène nationale canadienne avec son ancien partenaire Pierre-Richard Chiasson. Lorsqu’elle a commencé à patiner avec Romain Le Gac, ses associations, aux niveaux régional et provincial, ont continué leur soutien.

«Déjà, même en patinant pour la France, le Québec a toujours été autour de nous, que ce soit la région des Laurentides et même Patinage Québec. Ils nous ont quand même souvent sollicités», a expliqué Le Gac.

Alors que la Fédération française des sports de glace (FFSG) et l’Union internationale de patinage (ISU) ont offert rapidement à Marie-Jade son «release», soit la permission de représenter le Canada sur la scène internationale, ce fut plus long pour Romain. Ce dernier a donc dû attendre six mois de plus que sa partenaire.

Heureusement pour eux, Patinage Canada a autorisé le couple à compétitionner sur le circuit national en attendant cette autorisation. Les deux athlètes n’ont donc pas eu à attendre une saison de plus pour effectuer un retour à la compétition.

«Ça nous a aidés à reprendre l’amour des compétitions, du patin», a précisé l’Anneplainoise.

Ayant désormais une approche plus «centrée sur eux», Marie-Jade Lauriault et Romain Le Gac visent maintenant le cycle olympique.

«Je pense que ça serait encore plus beau que la première fois. [...] Je pense qu’il y a peu de gens qui ont cette chance de représenter leurs deux pays comme ça», a dit la jeune femme, les yeux pétillants.

Un début de saison surprenant

Pendant l’été, Marie-Jade Lauriault et Romain Le Gac ont travaillé avec une entraîneuse de la performance, ce qui leur a permis d’aborder la saison des Grands Prix d’une façon différente. Cette nouvelle perspective les a amenés à penser qu’il est possible pour eux de se préparer à la vie après le patin.

«Surtout après ce qu’on vient de faire, ce qu’on n’avait jamais fait avant. On se dit que c’est peut-être plus possible qu’on pensait, de continuer de patiner à un haut niveau et de préparer l’après-carrière», a déclaré la jeune femme au terme des Internationaux de Patinage Canada.

Le couple de danseurs, ayant obtenu la médaille de bronze au Grand Prix de Skate America, s’est vu offrir une participation au Grand Prix du Canada à Mississauga. Aux Internationaux de Patinage Canada, les danseurs ont obtenu leur meilleur pointage pour terminer en cinquième place.