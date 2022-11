Que se passera-t-il lorsque Vladimir Poutine mourra?

Le président russe, Vladimir Poutine, domine le paysage politique de son pays depuis plus de vingt ans. Son régime muselle les oppositions, restreint la liberté d’expression et étend son influence à l’échelle internationale.

Les rumeurs sur l’état de santé fragile de l’homme fort du Kremlin ont toutefois donné naissance à un débat silencieux en Russie. L’étau de fer qui étouffe le climat politique russe va-t-il tomber à la mort du politicien de 70 ans?

Selon la politologue russe Tatiana Stanovaya, il existe deux scénarios possibles.

«Les opposants de Poutine croient que sa mort sera synonyme de réformes, autant sur le plan économique que sur le plan social. Les plus conservateurs croient au contraire que son départ provoquera un durcissement du régime», écrit-elle dans le média indépendant The Moscow Times.

Tout est une question de temps

Si Poutine prend le temps de nommer un successeur avant de quitter la présidence, les probabilités que les choses changent en Russie sont assez minces.

Or, s’il meurt soudainement, le Kremlin devra gérer un climat politique plus instable.

«Beaucoup d’éléments échapperont ainsi à son contrôle et certaines figures influentes pourraient en profiter pour gagner plus de pouvoir», explique Mme Stanovaya.

Lutte de pouvoir

Sans successeur, le rôle des institutions, normalement contrôlées par le régime, prendrait de l’importance.

«Les intérêts des grandes corporations et des amis de Poutine pourraient être tentés de les influencer», souligne la politologue.

Le tout pourrait mener à une querelle afin de décider qui aura le pouvoir. L’issue de cette lutte se basera sur l’état du régime que Vladimir Poutine aura laissé.

Aujourd’hui, le gouvernement obtient un taux d’approbation très élevé au sein de la population russe. Cette popularité, additionnée à l’absence d’opposition, pourrait influencer les futurs prétendants à la poursuite de l’héritage du président russe.

Or, un vent de changement risque d’ébranler le Kremlin s’il meurt en laissant un régime affaibli. La déception et la colère pourraient mener à une série de réformes importantes.

«Bref, si Vladimir Poutine mourait demain, les conservateurs auraient le vent dans les voiles», conclut Tatiana Stanovaya.