Rapport de révision: Hockey Canada sait quelle direction prendre

L’ancien juge de la Cour suprême du Canada Thomas Cromwell a suggéré à Hockey Canada d’effectuer une refonte de ses règlements administratifs et de complètement repenser le recrutement pour son conseil d’administration, vendredi, dans son rapport final de la révision indépendante de la gouvernance de la fédération.

Les recommandations du tiers indépendant étaient attendues avec impatience après la vague de départs qui a frappé l’organisme national. En véritable crise depuis que sa mauvaise gestion dans des cas d’agression et de harcèlement sexuel a été dévoilée au grand jour, Hockey Canada se retrouve sans direction claire.

Le président-directeur général Scott Smith et la présidente intérimaire du conseil, Andrea Skinner, ont démissionné de leur poste il y a un mois.

Une première version du rapport Cromwell avait été déposée le 13 octobre dernier et portrait davantage sur l’utilisation du fonds national de capitaux propres. La gouvernance a fait l’objet de cet examen approfondi, dans le but de permettre à Hockey Canada de regagner la confiance de ses parties prenantes et de la population.

Rappelons d’ailleurs que l’organisation a perdu le soutien de plusieurs grands commanditaires au cours des derniers mois, dont Nike, Tim Hortons et Bauer.

Refonte du recrutement

Le rapport recommande ainsi à Hockey Canada d’utiliser une nouvelle approche dans son recrutement pour le conseil d’administration. Celui-ci devrait être mieux équilibré au niveau de la représentation des genres, soit un maximum de 60 % des membres du même genre. Une personne qui fait ou a récemment fait partie d’une équipe nationale devrait également en faire partie et la majorité des individus embauchés devraient provenir de l’extérieur de Hockey Canada.

Il est jugé impératif que la fédération procède à l’embauche «de candidats compétents, expérimentés et diversifiés». Leurs candidatures devraient aussi être étudiées par une firme réputée spécialisée.

Toujours selon le rapport Cromwell, le conseil devra lui-même nommer son président et s’assurer que la non-rémunération au sein du C.A. persiste.

Finalement, il serait judicieux, selon le rapport, de procéder à une réorganisation des comités de travail à l’interne afin de s’assurer qu’ils sont toujours pertinents. Il importerait de leur donner des mandats modernisés et rigoureux afin de donner un rôle clair à chacun des comités.

Les conclusions de ce rapport seront présentées au nouveau conseil d’administration à la suite de son élection le 17 décembre prochain, a précisé Hockey Canada.