26 policières et policiers du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) ont reçu récemment à l’occasion d’une cérémonie de reconnaissance, des médailles pour leur service distingué. La cérémonie fut aussi l’occasion de souligner les promotions et distinctions reçues par ces membres du SPVL. La Ville de Lévis a également reconnu la vivacité d’esprit et le courage remarquable d’un jeune garçon de 12 ans. Sa vigilance a permis de retrouver rapidement les auteurs d’un crime qui venait de se produire. L’événement s’est déroulé sous la présidence de l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec et en présence d’Isabelle Demers, membre du conseil municipal ainsi que de François Dubé, directeur du Service de police de la Ville de Lévis.

Encore cette année, le Groupe Garneau thanatologues a parrainé une équipe d’athlètes pour l’activité « Grimpons pour l’Espoir » présentée au Centre de plein air de Lévis en octobre dernier, au profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques du Québec. L’activité consistait à grimper le mont Lauzon sur une période de 4 heures. L’équipe du Groupe Garneau thanatologues, qui comprenait 5 membres, a parcouru plus de 144 km avec un dénivelé de plus de 7770 mètres en plus de remettre un chèque de 950 $ à la SCSPQ. Sur la photo, de gauche à droite : les coureurs Mike Létourneau et Vincent Gauthier ; Nicole Guay, Société canadienne de la sclérose en plaques ; Olivier Garneau, coureur ; Brigitte Anctil, Société canadienne de la sclérose en plaques et Owen St-John et Simon Garneau, deux coureurs du Groupe Garneau.

La Maison Lémerveil Suzanne Vachon, située à Québec, s’est classée parmi les douze organismes finalistes du 6e grand concours philanthropique de iA Groupe financier. Cette année, iA Groupe financier s’engage à verser un demi-million de dollars (500 000 $) en dons qui seront partagés parmi les douze organismes finalistes. Quatre dons de 100 000 $ seront remis aux organismes ayant reçu le plus d’appuis dans chacune des grandes zones géographiques du concours et huit dons de 10 000 $ seront offerts aux autres finalistes. Vous avez jusqu’au 24 novembre pour vous rendre à l’adresse https://concours-dons.ia.ca/ et voter pour les projets que vous jugez les plus inspirants, et ce, dans quatre zones géographiques. Trois (3) organismes sont du Québec et un seul (la Maison Lémerveil) de la région de Québec. Les gagnants seront dévoilés dans la semaine du 5 décembre.

Le 4 novembre 1922. En Égypte, l’équipe d’archéologues de Howard Carter découvre le tombeau du pharaon Toutankhamon, remontant au XIVe siècle avant J.C.

Geneviève Guilbault (photo), vice-première ministre du Québec, ministre des Transports et de la Mobilité durable et députée de Louis-Hébert (CAQ), 40 ans... Michel Therrien, ex-entraîneur de la LNH et commentateur sportif à TVA Sports, 60 ans... Mario Lévesque, développement des affaires pour le Canada chez Forimpex Inc., 47 ans... Éric Fichaud, commentateur sportif à TVA Sports et ex-gardien de but de la LNH (1995-2001), 47 ans... Matthew McConaughey, acteur américain, 53 ans... Marc Déry, auteur-compositeur-interprète québécois, 59 ans... Josée Lavigueur, professeure d’éducation physique et animatrice québécoise.

Le 4 novembre 2020 : Maurice Faivre (photo), 94 ans, général et politicologue français connu pour ses ouvrages publiés sur la guerre d’Algérie... 2018 : Richard Le Hir, 71 ans, député de la circonscription d’Iberville de 1994 à 1997 pour le Parti québécois... 2015 : Melissa Mathison, 65 ans, scénariste américaine... 2010 : George «Sparky» Anderson, 76 ans, ex-gérant des majeures et membre du Temple de la renommée du baseball... 2008 : Michael Crichton, 66 ans, écrivain américain... 1995 : Yitzhak Rabin, 73 ans, homme politique israélien, premier ministre depuis 1992... 1985 : Jean-Marie Lemieux, 45 ans, comédien québécois... 1980 : Wilfrid Sauvageau « Le petit frère Sauvageau », 82 ans, qui se fit connaître par ses quêtes au bénéfice du Patro Saint-Vincent-de-Paul de Québec, l’œuvre de sa vie.