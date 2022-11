Record pour le 48e cocktail-bénéfice du Centre Durocher

Avec le retour de son événement en présentiel, le Centre Durocher a amassé un montant record de 209 740 $ au profit des enfants de la Basse-ville de Québec avec son 48e cocktail-bénéfice. Grâce au montant récolté, le Centre Durocher offrira des services éducatifs et préventifs auprès des enfants et leurs familles avec des activités culturelles, éducatives et physiques stimulantes en plus de services de vie communautaire. Le Centre Durocher aura un impact significatif dans la vie des jeunes en finançant entre autres un programme estival, une semaine de relâche scolaire ainsi que des activités familiales gratuites. Grâce à la généreuse contribution de tous, les enfants et les familles moins favorisées pourront s’épanouir à leur propre rythme.