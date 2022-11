Un octogénaire de Québec porté disparu

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 82 ans, portée disparu depuis jeudi après-midi.

Denis Lapalme a quitté vers 16 h sa résidence dans le quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, près du Campanile.

Selon la police, il se déplace en voiture de marque Honda CRV gris 2016, un véhicule immatriculé 382 MGD.

«M. Lapalme a des troubles cognitifs et nous avons des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», s’est inquiété le SPVQ.

L’octogénaire qui porte des lunettes et une prothèse auditive mesure 1,68 m, pèse 55 kg et a les yeux bruns et les cheveux courts blancs.

Quand il a été vu pour la dernière fois, M. Lapalme portait un pantalon noir, des souliers noirs, une veste grise et une casquette de même couleur.

Toute personne qui a détient des informations pouvant aider à localiser l’octogénaire peut composer le 911 ou appeler au 418 641-2447.