Uni-Sélect: un résultat net en hausse pour le troisième trimestre

L’entreprise québécoise Uni-Sélect a connu une augmentation de son résultat net pour le troisième trimestre de 2022 en comparaison de la même période l’année dernière.

La société de distribution de produits automobiles a ainsi enregistré un résultat net de 22,4 millions $ ou 20 sous par action ordinaire pour la période close le 30 septembre dernier. Il s’agit donc d’un bon de 10,5 millions $ par rapport au troisième trimestre de 2021.

Les ventes consolidées ont fait face à une progression de 26,6 millions $ pour atteindre 452,7 millions $ pour ce troisième trimestre, ce qui correspond à une hausse de 6,2%.

«Nous sommes satisfaits de nos résultats du troisième trimestre, car ils reflètent les efforts poursuivis par nos équipes pour améliorer nos activités de manière significative afin de faire prospérer la Société», a indiqué vendredi par communiqué Brian McManus, président exécutif et chef de la direction de Uni-Sélect.

«Malgré l'incidence de la conversion des devises et les difficultés liées à la main-d'œuvre et à l'inflation qui se font toujours sentir, nous mettons l'accent sur l'excellence opérationnelle et sur la gestion des coûts, de sorte que nous prévoyons une légère amélioration des résultats au quatrième trimestre de 2022 par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent», a-t-il ajouté.

Uni-Sélect a aussi conclu lors de ce trimestre l’acquisition de Maslack, qui est jugée comme la plus importante depuis leur transformation amorcée au deuxième trimestre 2021.