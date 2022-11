Voici 8 trucs pour acheter sa première propriété

Avec la montée des prix en immobilier, l’inflation élevée et l’élévation des taux hypothécaires, on peut penser qu’acheter sa première propriété est devenu mission impossible. Ce n’est pas le cas! Cependant, il faut s’aider soi-même et savoir comment s’y prendre, c’est pourquoi ces huit stratégies pourront faciliter l’atteinte de votre objectif.

1) VOTRE DOSSIER DE CRÉDIT

Pour vous qualifier, la banque consulte votre dossier Equifax ou TransUnion.

Un système de pointage indique dans ce dossier votre comportement à l'égard de vos dettes et tous vos engagements financiers.

À 650 et plus, votre pointage vous permet d’accéder à des taux hypothécaires avantageux.

À moins de 650, il sera plus difficile d’emprunter.

Corrigez toute erreur s’il y a lieu. Le temps est votre meilleur allié: redresser sa cote de crédit est le reflet de bonnes habitudes de paiement.

Payez rubis sur l’ongle et restez discipliné.

2) VOTRE ABD/ATD

Ces deux taux sont évalués lors de la qualification de votre dossier en vue d’une préqualification.

On y valide votre rapport d’amortissement brut de votre dette liée à la somme du prêt hypothécaire, des taxes et du chauffage divisé par vos revenus bruts (ABD), tandis que l’ATD ajoute à la somme vos autres dettes et engagements financiers.

Ne demandez donc pas un prêt au maximum de vos capacités: gardez-vous une marge de manœuvre pour les imprévus.

Cela joue en votre faveur et vous assure la tranquillité d’esprit.

3) L’EMPLACEMENT DE VOTRE ACHAT

Autant que possible, choisissez un secteur permettant un choix parmi quelques municipalités pouvant répondre à vos besoins: distance du travail à la maison, coûts et temps de déplacement, services à proximité, quiétude du quartier, en ville ou à la campagne, style et qualité de vie.

Pensez aussi aux atouts à la revente: trop personnaliser vos choix pourrait rendre plus difficiles une revente et l’obtention d’un prix satisfaisant.

4) VOTRE HORIZON DE PLACEMENT / D’ACHAT

Quels sont vos besoins de logement? Quel type de propriété vous intéresse? Quand voulez-vous acheter?

Planifier votre démarche dans le temps vous laisse la marge de manœuvre nécessaire pour bien préparer votre dossier en vue de vous qualifier pour un prêt, d’ajuster le tir au besoin pour amasser une mise de fonds suffisante et vous familiariser avec tous les aspects à comprendre pour traverser ce processus.

5) VOTRE MISE DE FONDS

La provenance de votre mise de fonds est importante et sera analysée.

Ce n’est pas tout d’avoir un certain montant à votre disposition. L’avez-vous épargné?

Cela démontre encore une fois votre capacité d’engagement et de paiement.

Il est possible d’utiliser en partie un don grâce à l’aide de proches.

Vos REER peuvent aussi être utilisés avec un RAP.

6) PRÉQUALIFICATION ET RÉSERVATION D’UN TAUX AVANTAGEUX

Avant de démarrer vos recherches, réservez un taux hypothécaire avantageux auprès de votre institution financière, puis faites affaire avec un courtier hypothécaire.

Celui-ci pourra vous obtenir les meilleures conditions possible selon votre dossier.

Ensuite, faites préqualifier votre dossier d’emprunt: vous serez pris au sérieux pendant vos recherches avec un budget clair en tête.

7) LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER ET VOS BESOINS

Quelles sont la valeur marchande et la valeur municipale de votre bien immobilier?

Ce sont deux valeurs distinctes et il est essentiel que vous puissiez payer le juste prix.

Surtout, n’achetez pas un bien immobilier pour épater la galerie: respectez vos besoins et votre capacité au lieu de prioriser le look et le luxe.

8) VOS REVENUS

Vos sources de revenus sont-elles suffisantes et stables pour vous permettre un premier achat immobilier? Quelle est leur provenance?

Un employeur stable depuis plusieurs années joue en votre faveur ainsi qu’un emploi en tant que salarié plutôt qu’être travailleur autonome.

Bien que vous puissiez tout de même acheter sans ces conditions, il se peut que la démarche soit plus ardue ou retardée.

Conseils

Présentez un dossier équilibré

Avoir des liquidités en banque et quelques dettes raisonnables donne une meilleure marge de manœuvre.

Assurez-vous une bonne capacité d’emprunt

Une meilleure situation d’emploi, plus d’épargne ou terminer de rembourser d’autres dettes jouent toujours en votre faveur.

Envisagez un achat avec revenus locatifs

Les revenus locatifs sont additionnés à votre capacité d’emprunt. Cela facilite l’accès à la propriété, et la valeur de votre investissement décuple.