VACHON, Moïsette Lessard



À l'Hôpital de Saint-Georges, le 23 octobre 2022, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédée dame Moïsette Lessard, épouse de feu Gérald Vachon. Elle demeurait à Saint-Odilon. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michelle (Pierre Fagiolo), feu Gervais (Marie Drouin), Pierre-Yves (Francine Brochu), Roseline, Richard (Chantal Busque), Martine (feu Alain Vachon), Marc (Bianca Bédard) et Sylvianne (Yvan Lambert); ses 26 petits-enfants et ses 22 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Jean-Luc, Eve-Rose (feu Gérard Hinse), Aline, Pierrette (feu André Giguère), Geneviève (feu Bernard Nadeau) et Noël (feu Jacqueline Guérin). Elle était la belle-sœur de feu Denis (feu Lucille Lessard), feu Jeannette, Esther (feu Germain Drouin), feu Blaise, Ghislaine (feu Denis Bélanger), feu Benoit, feu Jacques (Bertha Noël), feu Hortense, Thérèse, Marcel (Ginette Poulin), feu Gilles (Yvonne Boily), Françoise (Jacques Petit), feu Nicole (Henri-Louis Poulin), Jacqueline (feu Hervé Breton), Noëlla (Claude Breton), Gaston (Dorianne Boily) et Gisèle (Réjean Gilbert). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es).La famille recevra les condoléances au funérarium dulundi, le 7 novembre de 19 h à 21 h, mardi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Saint-Odilon) (740, Av du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, QC, G0S 2V0) : https://psfdb.ca/