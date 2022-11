THÉRIAULT, Céline



Céline a vécu 75 années, heureuse auprès de sa famille et de son mari, André Fraser, décédé plus tôt cette année. Elle a combattu avec courage la maladie durant les derniers temps, tout en savourant chaque moment passé auprès des personnes si chères à son cœur ! Elle s'est éteinte dans la paix et la sérénité, entourée de sa famille, le 19 octobre 2022. Elle était la fille de feu madame Caroline Boucher et de feu monsieur Armand Thériault. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, entre 13h et 15h.. L'inhumation des cendres se fera dans l'intimité au cimetière de Saint- Prosper (Champlain) à une date ultérieure. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct en appuyant sur l'icône " captation des rituels " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Annie et Christian, sa belle-fille Élodie Samuel-Leduc; ses petits-enfants dont elle était tellement fière: Jonathan (et sa conjointe Friederike Göttmann), Nicolas, Raphaël (et sa compagne Bianca Landry), Lou, Romy et Ali; ses frères et sœurs: feu Raymond (Denise Gauthier), Marcel (Dolorès Boucher), Gérard (Gabrielle St-Gelais), feu Marie-Paule, Monique (Raymond Gamache), feu Philippe (feu Hélène Roy), Yvonne (feu André Guérard), Marguerite (Léonard Boucher), feu Pierre (Charlotte Caron), Luc (Clairette Desroches), feu Louise, Laurette, Clément (Francine Côté) et Hélène (Réjean Devin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fraser: feu Réjean (Colette Vachon), René (Liliane Mercure), Ghislaine (Roger Fortin), Richard (Linda Tartière), Jean-Pierre et Sylvie (Michel Cliche); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, amis et amies. La famille de Céline tient à remercier chaleureusement l'équipe de soins palliatifs à domicile du CLSC de Sainte-Foy-Sillery, particulièrement Dr Geneviève Piuze et Martin Vézina, ainsi que le Service d'oncologie de l'IUCPQ, pour leur accompagnement exceptionnel, leur dévouement et les bons soins qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ: https://fondation-iucpq.org