PAQUETTE, Noël



Noël Paquette est décédé paisiblement à Ottawa, le 20 octobre entouré de sa conjointe Suzanne Genest qui l'a accompagné inlassablement durant les dernières années de sa maladie. Il était le le fils de feu Desneiges Leclerc et de feu Ernest Paquet. Il fut précédé par ses frères et sœurs : Raymond, Réal, Rose-Aimée, Léopold, Daniel, Pierrette, Jacques, Clément, Claude et Ghislain. Il laisse aussi dans le deuil, de précieux ami(e)s ainsi que plusieurs neveux et nièces. Nous remercions tout spécialement le personnel médical de l'hôpital Montfort, le Dr Martin Neil Reaume, Oncologue à l'Hôpital d'Ottawa ainsi que le Dr Benoît Robert au Centre de santé Perley et Rideau Veterans pour les bons soins prodigués. A compter de 13h30,, la famille accueillera parents et amisAu lieu de fleurs des dons au Centre de santé Perley et Rideau Veterans (perleyhealthfoundation.ca) ou La Fondation du cancer de la région d'Ottawa (www.ottawacancer.ca) seraient grandement appréciés.Racine Robert et Gauthier180, Chemin MontréalOttawa, Ontariowww.racinerobertgauthier.com