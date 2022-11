CÔTÉ, Hélène



À la Maison Michel-Sarrazin, le 27 octobre 2022, est décédée madame Hélène Côté, épouse de feu Denis William Egan. Elle était la fille de feu Victor Côté et de feu Cécile Richard Côté. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église une heure avant la cérémonie. Il sera possible d'utiliser le stationnement intérieur Le St-Patrick, gratuitement, situé au 2e étage du sous-sol. Un tunnel intérieur mène à l'église. L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure au cimetière St-Patrick. Elle laisse dans le deuil, sa fille Jennifer Debra Egan (Benoit Marcoux). Elle laisse également dans le deuil ses frères, sœurs et leurs conjoints et enfants ainsi que de nombreux amis et collègues. Merci à Alexandre et les soins Santé Landry ainsi que le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 124-801, Grande-Allée Ouest, Québec (Qc) G1S 1C1, tél. : 418 687-6084.