Acheter une maison à Laval, trop dispendieux pour de nombreuses familles

PRIX DEPUIS 5 ANS Laval +75% +75%

Très prisée par les familles, Laval rivalise avec Montréal pour la palme de la ville où les maisons se vendent le plus cher.

«Montréal a souvent été trop chère pour bien du monde, alors Laval a toujours été prisée comme coin, surtout pour les maisons unifamiliales», explique Francis Ortuso, courtier immobilier chez RE/MAX du Cartier, à Montréal.

Grâce à sa proximité avec Montréal, Laval a été un endroit de choix pour ceux qui souhaitaient un milieu de vie plus grand, alors que la pandémie enfermait tout le monde chez soi. «Pendant la pandémie, on partait en surenchères quasiment automatiquement, surtout si c’était une propriété clé en main», ajoute M. Ortuso.

Photo courtoisie Centris

Laval quartier Fabreville 295 000 $ Maison unifamiliale construite en 1956 sur un terrain de 6546 pieds carré, comprenant trois chambres et une salles de bain.

Elle compte également une cour.

Résultat : «Des gens qui cherchaient de petites maisons dans les 315 000 $ se sont repliés à acheter des condos de bonne dimension. Beaucoup de gens se sont faits à l’idée d’aller en copropriété parce qu’ils voyaient qu’ils allaient devoir se battre en surenchère pendant la COVID», renchérit-il.

Même si le marché lavallois commence à se stabiliser, le nombre de propriétés à vendre est encore très faible. L’inventaire ne devrait pas augmenter tout de suite, croit Eryck Véziau, courtier immobilier pour RE/MAX 2001, à Laval et dans les Laurentides.

«Les gens sont très hésitants à aller sur le marché parce que les gens ont peur de perdre de la valeur sur leur maison à cause de la hausse des taux d’intérêt. Ils préfèrent laisser passer la vague», explique-t-il.

«À Laval, il n’y a presque rien dans ces prix-là, quand on cherche, par exemple, à Fabreville dans le quartier type avec des maisons moyennes, familial, avec des services. Il n’y avait pas de choix», ajoute-t-il.

Dans ces conditions, les futurs acheteurs acceptent d’agrandir leur zone de recherche, allant même jusqu’à regarder des maisons à Saint-Jérôme, par exemple, affirme M. Ortuso. «C’est tellement rendu cher à Laval, que les gens commencent à planifier leur recherche en ayant une ouverture d’esprit à aller plus loin, surtout après des dizaines de visites», confie-t-il.

Lanaudière, terre d’accueil de Montréalais durant la pandémie

Photo Centris

PRIX DEPUIS 5 ANS Terrebonne +86% +86%

Pendant la pandémie, de nombreux Montréalais ont décidé de quitter la métropole pour aller vivre dans un cadre plus agréable. Nombreux sont ceux qui se sont alors dirigés vers Lanaudière.

«Les gens achetaient avec des taux d’intérêt très bas, mais n’hésitaient pas à payer parfois 200 000$ de plus pour une propriété», explique Tristan Bouchard, courtier immobilier RE/MAXCrystal Sainte-Thérèse.

«On a très peu d’inventaire pour des maisons [dans les prix demandés] avec trois chambres dans des villes moyennes dans Lanaudière, c’est étonnant parce que normalement il y a plus de propriétés à vendre que sur la Rive-Nord de Montréal», soutient-il.

terrebonne quartier Ouest 305 000 $ Cette propriété, construite en 1978 sur un terrain de 7289 pieds carrés, comprend trois chambres et une salle de bain.

Elle se trouve à proximité de l’autoroute, du cégep, des écoles primaires, secondaires, de garderies et CPE, parcs, pistes cyclable, et transport en commun.

Elle est vendue sans garantie légale

Avec le ralentissement, précipité par plusieurs hausses consécutives des taux d’intérêt, le marché dans Lanaudière commence à se rééquilibrer. «Beaucoup de gens attendent un crash dans l’espoir d’acheter une propriété moins cher, mais plusieurs économistes pensent que le marché va rester fort, notamment parce qu’il y a beaucoup plus d’acheteurs que de vendeurs», explique-t-il.

L’attrait de Longueuil a fait exploser les prix

Photo courtoisie Centris

PRIX DEPUIS 5 ANS Longueuil +88% +88%

Grâce à sa proximité avec Montréal, Longueuil est un secteur de choix pour ceux qui souhaitent devenir propriétaires. Mais cet attrait a fait exploser les prix des propriétés, même celles à rénover au complet.

«Si on veut rester à Longueuil [avec le budget fixé par Le Journal], il faudra être manuel et ne pas être dérangé de faire des améliorations au fil du temps. Si les gens ne sont pas manuels du tout, à ce moment-là, faut sacrifier la maison pour une maison en rangée ou un condo», soutient Sasha Dusseault, courtière immobilière pour RE/MAX Extra Beloeil.

«Souvent, les gens qui viennent de Montréal veulent rester proches, mais ne pas payer cher, donc ils finissent par s’éloigner», explique-t-elle.

Photo courtoisie Centris

Longueuil quartier centre 309 000 $ √ Maison détachée de plain-pied construite en 1945 avec trois chambres, dont deux au sous-sol, et deux salles de bain. La propriété a également une grande cour avec jardin en arrière.

La demeure se trouve à une dizaine de minutes du terminus de métro de Longueuil.

Nombreux sont ceux qui décident d’aller, par exemple, jusqu’à Saint-Jean-sur-Richelieu.

«C’est vraiment en progression, parce que c’est une belle valeur d’achat, parce que ce n’est pas cher, et comme ça gagne en popularité, ça a une belle valeur de revente par après», ajoute-t-elle.

Même si le marché connaît une certaine accalmie, certains secteurs de la Montérégie, comme Longueuil, Sainte-Julie, Carignan ou Chambly, continuent de recevoir de nombreuses visites et offres d’achat avec surenchère.

«Les banques vont devoir s’ajuster pour pouvoir donner une chance aux premiers acheteurs pour qu’ils puissent mettre un pied dans la porte», estime Mme Dusseault.

Mission quasi impossible dans les Laurentides

Photo centris

PRIX DEPUIS 5 ANS Saint-Jérôme +102% +102%

«Si on remonte avant la pandémie, pour 300 000$- 350 000$ on pouvait quand même trouver quelque chose de bien pour un premier acheteur et pour débuter, mais maintenant, ça devient difficile. C’est presque mission impossible», constate Eryck Véziau, courtier immobilier pour RE/MAX 2001.

Avec la surchauffe immobilière et l’inventaire très bas de propriétés, difficile de trouver une maison correspondant aux critères fixés par Le Journal.

Saint-Jérôme quartier Bellefeuille 315 000 $ Maison détachée construite en 1957 sur un terrain de 5200 pieds carrés.

La propriété comporte trois chambres, dont une au sous-sol, ainsi qu’une grande cour arrière.

Elle se situe dans un quartier familial et paisible, proche de tous les services

«[Dans le prix fixé] il n’y avait pas beaucoup de choix. Ce qui m’a surpris, c’est que même dans les Hautes-Laurentides, il n’y avait pas de choix. Des maisons dans ces prix-là, il n’y en a presque plus», ajoute-t-il.

Même si le marché connaît un ralentissement, le marché résidentiel risque d’être difficile dans les prochaines années, croit M. Véziau.

«Ça va faire mal plus longtemps que ce que les gens prévoient parce que les taux [d’intérêts] vont monter jusqu’à 7,5%, il va restabiliser, mais les gens qui ont des taux fixes actuellement vont avoir des hausses de paiement au renouvellement de leur hypothèque et ça va coûter cher», estime-t-il.