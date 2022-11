Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Top Gun : Maverick

Après avoir trôné tout l’été au sommet du box-office mondial, la suite du film culte de 1986 est enfin offerte depuis quelques semaines sur les plateformes de vidéo sur demande. Même si ce spectacle à grand déploiement prend toute sa puissance sur grand écran, il demeure aussi un divertissement fort efficace, visionné sur un plus petit écran. À voir pour la performance solide de l’inépuisable Tom Cruise et pour les scènes aériennes vertigineuses.

► Où : Offert en vidéo sur demande

— Maxime Demers

Un voyage dans le temps avec Jordi Savall

Jordi Savall est de passage au Québec avec son ensemble Hespèrion XXI. Le chef d’orchestre et violiste espagnol de 81 ans proposera un voyage dans les périodes baroque et de la Renaissance avec le programme Fantaisies, batailles et danses – L’Âge d’or de la musique pour consort (1500 – 1750). Ils interpréteront, dimanche, à 15 h, au Palais Montcalm et lundi, à 19 h 30, à la Maison symphonique à Montréal, des musiques de Jean-Sébastien Bach, William Brade, Alfonso Ferrabosco, Matthew Locke et Henry Purcell et autres compositeurs de ces périodes.

— Yves Leclerc

La musique québécoise en fête

À l’heure où la survie de la chanson québécoise francophone inquiète des ténors comme Richard Séguin et Pierre Lapointe, le traditionnel Gala de l’ADISQ propose, et ça ne saurait être plus pertinent que maintenant, de se rendre collectivement compte de la richesse de l’offre musicale d’ici. Cette année, le public pourra renouer avec des vedettes établies comme Mario Pelchat et Bruno Pelletier, réunis le temps d’un duo, découvrir des voix féminines fortes (Sarahmée, Naya Ali), les étoiles de demain (Ariane Roy, La Zarra), deux générations d’artistes des Premières Nations (Claude McKenzie et Laura Niquay) et plusieurs autres.

► Où : le Gala de l’ADISQ sera présenté sur ICI Télé, demain soir, à 19 h 30.

— Cédric Bélanger