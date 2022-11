Adopter n'est pas un choix idéologique

La Presse d’hier a publié un dossier sur l’adoption au Québec où on apprenait que la Direction de la protection de jeunesse (DPJ) donnait jusqu’à maintenant le choix aux futurs parents de la couleur, entre autres, de l’enfant qu’ils souhaitent adopter.

Une avocate, Me Dominique Lebrun, a démontré dans un mémoire rendu public cette semaine que ce choix offert aux futurs parents était discriminatoire. Après avoir pris connaissance du mémoire, la DPJ a révisé le questionnaire proposé aux parents. Les questions permettaient en effet qu’on affiche ses préférences pour l’âge, l’état de santé, le sexe et l’origine ethnique.

Pour Me Lebrun, la DPJ contrevenait ainsi à la Charte des droits et libertés de la personne et à la Constitution canadienne.

Or cette vision angélique ne condamne-t-elle pas moralement les futurs parents adoptifs à des défis qui pourraient, dans certains cas, les dépasser ?

Tests

Les couples ou les personnes qui désirent adopter un enfant sont soumis à des tests de tout genre pour assurer qu’ils ont les capacités requises pour assumer une telle responsabilité.

Car, on le sait, adopter un enfant qui pourrait être perturbé psychologiquement ou atteint de handicaps physiques plus ou moins lourds n’est pas à la portée de tous, malgré beaucoup de bonne volonté.

Ne faut-il pas au contraire que les parents potentiels puissent avoir un portrait juste des qualités qui leur seront nécessaires pour s’ajuster à l’enfant ?

Ce ne sont pas tous les parents qui peuvent recevoir des cas lourds, des enfants atteints du VIH, des plus âgés ou d’autres nécessitant des soins physiques permanents.

Me Lebrun émet par ailleurs l’opinion que les enfants racisés seraient plus à l’aise dans leur milieu ethnique d’origine.

Or, on ne peut ignorer que les enfants noirs sont surreprésentés dans les services de protection de la jeunesse. Il demeure délicat et, disons-le, politiquement incorrect de soulever ces faits indiscutables.

Il est vrai aussi que les candidats blancs à l’adoption sont plus nombreux que les candidats noirs. En revanche, à cause de l’air du temps, les Blancs sont parfois plus réticents à adopter un enfant noir ou autochtone par crainte de se faire accuser de colonialisme ou d’appropriation culturelle.

Appropriation raciste

Rappelons que Robert Lepage a dû annuler les représentations de sa pièce Slav au TNM en 2018 pour cause d’« appropriation raciste ». Des militants refusaient que des acteurs blancs profitent de l’histoire et de la souffrance des Noirs.

Comme on voit, le discours de l’intolérance a fait son chemin jusqu’à obliger la DPJ à refaire ses devoirs, même dans le domaine de l’adoption au Québec.

Heureusement que les parents adoptifs seront évalués aussi par des travailleurs sociaux qui, eux, échappent à l’idéologie et à l’angélisme qui en découle.

On tiendra compte chez les parents potentiels de leurs préférences et de leur compétence, sinon les demandes d’adoption risquent de baisser.

On ne peut pas imposer des enfants qui exigent des soins et une attention constante à des personnes qui ne ressentent aucune affinité avec les enfants disponibles.

L’adoption n’est pas un acte politique inscrit dans des principes rigides. C’est un geste de générosité, de don de soi et d’amour avant tout.

L’affirmation de Me Lebrun, pour qui le questionnaire de la DPJ est une preuve évidente du racisme systémique au Québec, est hautement discutable. Car l’excès de vertu est vraiment l’ennemi du bien.