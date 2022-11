DROLET, Thérèse



Le 10 octobre 2022, à l'âge de 94 ans et 10 mois, est décédée madame Thérèse Drolet, conjointe de feu monsieur Robert Bouchard. Elle était la fille de feu madame Florence Parent et feu monsieur Ernest Drolet. Elle demeurait à la Résidence Ste-Anne.où la famille recevra les condoléances à partir de 13h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Outre feu son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine (Denis Villeneuve), Ginette (Donald Brideau), Jocelyn (Linda Houde) et Daniel (Sylvie Lebel); ses petits-enfants : Mélanie (Stephen Gerena), Frédéric (Lucie Laperle), Catherine (Eric Lacasse), David (Hélène Lachance), Maxime (France Larochelle), Sébastien et Patrick. De même que ses sept arrière-petits-enfants: Cameron, Angélique, Raphaël, Benjamin, Laura-Gabrielle, Zoé et Léa. Elle est allée rejoindre feu ses frères et sœurs : Ernest, Victor, Marguerite, Fernand, Rolland, Georgette ainsi que feu ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drolet. Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs Gemma (feu Yolin Paré et feu Antoine Racine), Adrienne (feu Jean-Luc Gravel), Rita (feu Wilfrid Huot) et feu ses autres beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard. De même que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. La famille tient à remercier tout spécialement le personnel de la Résidence Ste-Anne pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme suivant : www.pignonbleu.org, Téléphone 418-648-0598.