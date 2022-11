MALO, Laurette Lachapelle



À Sainte-Thérèse, le 15 octobre 2022, à l'âge de 87 ans est décédée Mme Laurette Lachapelle, épouse de M. André Malo. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Solange (feu Allen), Christianne (Gino), Diane (Richard), Nicole (Marcel), Jacques et Alain; ses 7 petits-enfants et ses 11 arrière-petits-enfants; ses sœurs : Gisèle et Lise; beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces et autres parents et amis. La famille recevra vos condoléancesde 11h à 17h au :