DESMEULES, Monique Pettigrew



Le 10 octobre 2022 est décédée accidentellement madame Monique Pettigrew Desmeules, à l'âge de 84 ans. Elle était la fille de feu madame Carméla Morissette et de feu monsieur Aimé Pettigrew. Elle demeurait à Sainte-Foy. Son décès tragique fut un véritable choc pour tous ses proches.Elle laisse dans le deuil ses filles: Michèle, Suzanne (Bertrand) et Valérie; son gendre Sadok, ses sœurs: Louise Gauvin, Claire Marier et Michelle Pettigrew; ses petits-enfants: Aurélie, Arielle et Luka; son ex-conjoint Henri Desmeules, ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis. Son sourire, son amour et sa gentillesse resteront à jamais gravés dans nos cœurs. La famille recevra les condoléances au693, Avenue Nérée-TremblayQuébec, (Québec)le mardi 8 novembre 2022, de 10h30 à 12h30,. L'inhumation du corps se fera par la suite au cimetière Belmont.