Comment rester à flot après une perte d’emploi

Personne n’est à l’abri d’une perte d’emploi. Lorsque cela se produit, une fois passé le choc de la mauvaise nouvelle, il faut vite réorganiser ses finances pour réussir à traverser la tempête sans trop de dégâts.

Les salariés qui se retrouvent au chômage peuvent habituellement bénéficier de l’assurance-emploi.

Toutefois, ces prestations commencent à être versées quelques semaines après le licenciement et ne couvrent pas à 100 % la rémunération. Pour surmonter ces difficultés financières, vous aurez besoin d’un plan d’action.

Voici quelques pistes pour mettre toutes les chances de votre côté.

L’importance de la prévoyance

Julie Brissette, conseillère budgétaire à l’ACEF de l’Est de Montréal, souligne que chaque cas est différent, mais qu’il est possible de s’appuyer sur des principes de base.

« L’idéal est d’avoir préalablement constitué un coussin de sécurité représentant trois à six mois de dépenses, dans lequel on pourra prélever les sommes nécessaires pour compenser la baisse de revenus », souligne-t-elle.

Ce coussin vous évitera aussi d’utiliser le crédit pour pallier le manque à gagner.

Rappelons que le recours aux cartes de crédit est très coûteux compte tenu des frais d’intérêt élevés, bien souvent de l’ordre de 19,99 %.

« De plus, bien des gens ignorent que les frais d’intérêt seront appliqués sur la totalité du solde si l’on n’a pas remboursé celui-ci en entier à la date d’échéance, et ce même si on a déjà payé une partie de ce que l’on doit », prévient Julie Brissette.

Le budget, votre meilleur allié

Si vous n’aviez jamais eu de budget, c’est le moment ou jamais d’en faire un ! Plusieurs outils gratuits sont disponibles sur internet.

« Votre budget sera probablement déficitaire après une perte d’emploi. Il faudra l’analyser en profondeur pour ajuster vos dépenses à vos nouveaux revenus », recommande Julie Brissette.

Bien que les dépenses fixes soient habituellement difficiles à modifier (loyer ou hypothèque, taxes municipales et scolaires, assurances, frais de garderie, électricité, etc.), vous serez sans doute en mesure d’agir plus facilement sur les dépenses variables comme les loisirs, sorties, restaurants, épiceries, vêtements, abonnements à des plateformes de streaming, etc.

« Si vous avez perdu votre emploi, il y a aussi fort à parier que vous pourrez réduire vos frais de transport, puisque vous n’aurez plus besoin de vous rendre au travail », fait remarquer la conseillère budgétaire.

Elle ajoute qu’en inscrivant les montants dépensés au fur et à mesure dans un fichier Excel par exemple, vous aurez une meilleure idée de ce qui sort de votre porte-monnaie et dépenserez moins pour des choses inutiles.

S’ajuster au lieu de s’endetter

« L’un des problèmes récurrents quand on perd son emploi est de tenter de maintenir son niveau de vie grâce au crédit. Le problème est que cette pratique est non seulement coûteuse, mais qu’elle risque aussi de nous plonger dans un endettement chronique dont on sera incapable de sortir », mentionne Julie Brissette.

Lorsque cela est possible, ajustez plutôt votre budget à vos revenus ou si vous ne pouvez faire autrement, ayez recours à du crédit moins gourmand en frais d’intérêt, une marge de crédit notamment.

La conseillère souligne aussi que lorsqu’on a perdu son emploi, on a également plus de temps à sa disposition. Profitez-en pour cuisiner davantage, mais aussi pour renégocier votre forfait de télécommunications et vos assurances.

Conseils

Mettre de côté l’équivalent de trois à six mois de dépenses peut être décourageant, car cela semble difficile à atteindre. Commencez par vous fixer un objectif plus réaliste, l’équivalent d’un mois par exemple. Même quelques centaines de dollars épargnés vous seront très utiles en cas de perte d’emploi. Et dès que vous aurez retrouvé un emploi, pensez à regarnir votre fonds d’urgence.

Les prélèvements automatiques sont la meilleure façon d’épargner. Programmez-les à intervalles réguliers, au moment de votre paie si vous êtes salarié. L’argent devrait être déposé dans un compte différent de votre compte courant.

Comme dit le proverbe, mieux vaut ne pas courir plusieurs lièvres à la fois. Si vous avez perdu votre emploi, suspendez temporairement vos versements destinés à votre épargne retraite. Vous les reprendrez lorsque vous aurez décroché un nouveau poste.