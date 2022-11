Plateformes numériques: voici 10 courtes séries pour large public

Produire pour le web n’est pas un sous-art. Comme pour la télé, ça demande de la créativité pour écrire des trames concises et efficaces, ça demande la même exactitude pour élaborer des univers uniques et le même enthousiasme et la même dévotion parce qu’à la fin, les budgets sont assez restreints et les plateformes peu nombreuses. Si le web permet à des talents d’émerger, il assure aussi une belle liberté aux créateurs. On y trouve de belles perles.

Entrelacés

Photo courtoisie, télé-québec

En partant de la prémisse que nous sommes tous un peu des Michel et des Marie, un couple dont on suit le destin en filigrane avec ses hauts et ses bas, nous sommes témoins de tranches de vie de différents couples, naissants comme plus établis, à une période charnière de leur relation. Des balbutiements amoureux en plein party, en passant par l’amour de vacances ou la maternité, on nous entraîne de jolie façon dans la découverte de l’autre sous des angles parfois moins connus. Notons que cette série écrite par Erika Mathieu et réalisée par Gabriel Bergeron a reçu le Gémeaux de la meilleure série médias numériques cette année.

Disponible sur telequebec.tv/entrelaces

Dors avec moi

Photo courtoisie, maude TC

Ce suspense psychologique bien ficelé de Mireille Mayrand-Fiset traite d’un sujet délicat : la perte d’un enfant. Alors que le deuil pèse toujours sur le couple, Laurence, la mère de la petite disparue, expérimente des phénomènes étranges à l’approche du premier anniversaire du drame. Une belle performance de Sophie Cadieux dans cette réalisation tendue de Charles Grenier. Pas étonnant que la série ait obtenu cinq nominations lors de la cérémonie des Gémeaux.

Disponible sur Tou.tv

Je ne suis pas un robot

Photo courtoisie, télé-québec

Marie-Chantal est superviseure dans une compagnie qui fait de la modération de contenu pour de grands réseaux sociaux. Une amoureuse des chats dont la gentillesse n’accote pas l’énorme pression qu’on lui fait subir pour que son équipe performe. Quand on lui demande de virer une employée enceinte, tout commence à tourner carré. Alors qu’un tueur de chats sévit sur le net, sa bonne humeur laisse place au doute et à la paranoïa. Geneviève Schmidt a remporté le prix du Meilleur premier rôle pour les médias numériques lors de la dernière soirée des Gémeaux pour ce thriller psychologique écrit par Charles-Alex Durand et Sandrine Viger-Beaulieu et réalisé par Mélanie Charbonneau.

Disponible sur telequebec.tv/je-ne-suis-pas-un-robot

La maison des folles

Photo courtoisie, télé-québec

Excellente série de Mara Joly qui en est à sa saison 2. On y suit cinq jeunes filles de la DPJ qui se retrouvent en famille d’accueil, chez «Matante» au tournant des années 2000. Elles doivent s’apprivoiser avec leurs bagages aussi différents que fragiles. Sahara, Alizée, Erika, Dolorès et Fauve forment cette entité familiale imposée, bancale, mais solidaire malgré tout. La force de leur groupe se fait davantage sentir dans la deuxième saison. Les thèmes délicats comme l’abandon, le trouble de l’attachement, l’impulsivité, la perte de repères y sont abordés avec une grande justesse. Les cinq comédiennes sont exceptionnelles. Une série authentique.

Disponible sur tv5unis.ca/la-maison-des-folles/saisons/2

Sandy

Photo courtoisie, unistv

Sandrine tient une cidrerie en Montérégie. Elle est aussi artiste sur sable (sand art). Et elle n’est pas à sous-estimer. JF Simard est un animateur superficiel qui n’a pas peur des mauvaises blagues. Leurs vies vont prendre une autre tangente quand la première va avoir accès aux réseaux sociaux du deuxième puis à du matériel compromettant. Parfois, tous les moyens sont bons pour avoir un peu de visibilité. Une série d’Alexandre Pelletier et Guillaume Harvey avec Fanny Malette, Rémi-Pierre Paquin, David Savard et Pierrette Robitaille.

Disponible au tv5unis.ca/sandy

Détox

Photo courtoisie, unistv

C’est l’histoire de Zach, 17 ans, qui se retrouve en centre de désintoxication après l’accident d’un de ses amis. Dans ce centre, on retrouve cinq jeunes qui ont des problèmes d’alcool, de drogues, qui débordent de colère, qui sont brisés, seuls, en quête d’attention, d’affection. C’est réaliste, plein d’interdits, mais bienveillant à la fois. Les comédiens sont d’une grande authenticité. Cette idée de Nadia Paradis est réalisée par Sophia Belahmer.

Disponible sur tv5unis.ca/detox/saisons/1

De Pierre en fille

Photo courtoisie, tou.tv

Cette série père-fille était la première création de la comédienne Julianne Côté qui incarne aussi un des personnages principaux. Daphnée entretient une relation privilégiée avec Pierre, son papa que joue Patrice Robitaille. Leur complicité est précieuse et permet à chacun de cheminer. Mais parfois cette complicité empiète aussi un peu sur les décisions de l’autre. On les suit dans les aléas amoureux de chacun, dans leur quotidien alors que Pierre a un regain de jeunesse et que Daphnée retombe dans des patterns affectifs. Une série intergénérationnelle feel good réalisée par Marie-Claude Blouin qui a obtenu le Gémeaux de la meilleure série web cet automne.

Disponible sur Tou.tv extra

Complètement lycée

Photo courtoisie, noovo

On a beaucoup parlé de cette série décalée dernièrement puisqu’elle s’est démarquée en France lors de l’événement Cannesérie, puis aux Gémeaux. Née de l’imaginaire de Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves Roy-Desmarais et réalisée par Alec Pronovost, cette série parodie les séries américaines d’adolescents. Sa particularité? Elle est tournée en anglais puis joyeusement traduite dans un français international en reproduisant tous les clichés du genre. L’action se situe au lycée de New Garden East Valley où Allison vient de débarquer et sera intimidée par le couple formé de la it girl Ashley et de Brian, un joueur de football. Katherine Levac complète le trio vedette. Une saison 2 dans un format plus long débarquera sous peu.

Disponible sur Noovo.ca

Le bœuf haché ou le tempeh

Photo courtoisie, bell

Une comédie absurde à l’image de son créateur : Yannick de Martino. Le sujet est tout de même actuel puisqu’on y suit Rémi-Yves, un gars qui a la phobie du gaspillage. Quand on lui propose un voyage, la course contre la montre s’amorce pour trouver preneur de son bœuf et de son tempeh. Il a 2 heures pour s’en départir. En parallèle, on a accès aux intentions du scénariste toutes aussi décousues. La réalisation nerveuse d’Alec «Lundstrom» Pronovost et la narration d’Yves Corbeil ajoutent de la tension.

Disponible sur Noovo.ca

Lou et Sophie

Photo courtoisie, Eve B Lavoie

C’est une histoire de fuite, un besoin de liberté. Lou et Sophie ont largué leurs études, laissé leurs problèmes familiaux pour rouler au volant de Dolorès jusqu’à la Baie-des-Chaleurs. Un road trip qui a changé leur vie. Mais la tante de Sophie doit revenir à son chalet et les filles, songer à rentrer en ville. Une saison 2 sera déposée en janvier alors qu’elles feront tout pour repartir, mais pas que pour trois semaines. Écrite par Yannick Éthier, réalisée par Sandra Coppola et Félix Tétreault, cette série met en vedette Jade Charbonneau et Zeneb Blanchet.

Disponible sur Tou.tv extra