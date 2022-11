CORMIER, Ovile



À La Maison Paul-Triquet, le 26 octobre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Ovile Cormier retraité des forces armées Canadienne à Valcartier, époux de dame Pierrette Gauthier, fils de feu Wilfred Cormier et de feu Mina Martin. Natif de Rogersville au Nouveau-Brunswick, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Pierrette; ses enfants: Linda (Serge Dudemaine), Mario et Robert (Marie-Josée Dubé); ses petits-enfants: Jessica, Carol-Anne, Frédéric, Vincent et Audrey-Anne; ses 2 arrière-petites-filles: Olivia et Charlie; ses sœurs et son frère: Yvette (Jean-Claude Paré), Claude et Georgina (Dany Duggan); ses beaux-frères de la famille Gauthier: Maurice (Mamy Hogan) et Jacques ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de La Maison Paul-Triquet pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com